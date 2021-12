Zdroj: Oresi

Kdysi naše babičky jako oko v hlavě chránily skleněné vitríny, do nichž ukládaly například památeční porcelán. Svým způsobem se k jejich odkazu můžete vrátit. Sklo je totiž v interiéru nezastupitelné.

Mini a maxi provedení

Kromě drobných dekorací a nádobí se sklo s oblibou používá u nábytku. Často se na něj sází u odkládacích desek konferenčních stolů nebo výplní nábytkových dvířek. Pocitově odlehčuje, což platí také pro zrcadla. Znovu se dostává ke slovu v případě svítidel, dobrou službu prokáže rovněž na dveřích nebo jako obklad stěn. Vynikající jsou i velkoplošné příčky (interiér fakticky rozdělují, ale vizuálně může zůstat propojený). Ze skla se také vyrábí nášlapy schodiště či jeho zábradlí. Ale i drobné technické prvky typu dveřních klik nebo rámečků vypínačů a zásuvek.

Téměř samá výhoda

Díky snadné údržbě se považuje za řešení vhodné pro alergiky, u větších ploch lze využít parní čištění bez chemie. Málokterý materiál mu dokáže konkurovat co do světelné propustnosti, dále sklo na stěně či na nábytku odráží světlo a opticky zvětšuje prostor. Ve výčtu plusů nesmí chybět ani přátelství s vlhkem a vodou. Zrcadla je však třeba speciálně ošetřit, aby takzvaně neoslepla. U skleněných zástěn a obkladů se pro snazší údržbu a proti tvorbě vodního kamene využívá povrchová úprava anti-calc. Díky ní kapky vody po skle hned stečou.

Luxfery 1919-8WGY Wave Grey Vitrablok Basic s vlnkou Autor: Keraservis

Nemusí být pouze průhledné

Pěkně vypadá průsvitné, ale neprůhledné mléčné sklo, které se zpravidla z jedné strany leptá. Paprsky světla se po dopadu na zdrsněnou plochu rozptýlí a kdo stojí za ní, toho vnímáte v obrysech. „Tónované sklo neboli planibel je celoplošně probarvené, kdežto lakované se opatřuje barvou z jedné strany. V podstatě jakýkoli typ skla lze ještě odekorovat pískováním,“ upřesňuje Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti Jap Future. Mezi populární patří grafosklo, kdy se na sklo laminuje speciální folie s potiskem. Jako kontrast k těmto úpravám se sluší zmínit skleněné tvárnice zvané luxfery. Dříve jste je mohli hodně vídat hlavně ve veřejných prostorech a starší bytové zástavbě, dnes si razí cestu na výsluní i do soudobých interiérů.

Na co myslet předem

V rodinách s malými dětmi a pobíhajícími mazlíčky je sklo uplatněné ve velké míře nutné dobře zvážit. Dekorace nenechávejte v otevřených policích, kam lze dosáhnout (doskočit), zrcadla mějte dobře zavěšená, po schodišti ze skla to může klouzat.

Čím větší, tím bezpečnější

Naopak bát se netřeba větších skleněných ploch, které se kalí. Právě kalené sklo je téměř nerozbitné. A kdyby se to nedopatřením přihodilo, rozsype se na neostré kousky. Kalení se využívá nejen u skleněných příček, ale také u menších ploch o nižší tloušťce (asi 4 mm), například jde o desky stolků, police nebo výplně nábytkových dvířek. Je tedy bezpečné a současně i tepelně odolné. Můžete ho instalovat poblíž krbu nebo v těsné blízkosti varné desky, jelikož odolává žáru až do 200 ºC. Nesmí však přijít do kontaktu s otevřeným ohněm.