Zdroj: Filip Šlapal

Architekti navrhli celý areál s ohledem na potřeby a zájmy dětí. Inspiraci čerpali ze studia dětských her, pohybu a zvídavosti. Hlavním cílem bylo vytvořit prostředí, které podporuje kreativitu a rozvoj dětské duše.

Budova školky se skládá z několika částí. Základem je "kostka", kde se nachází zázemí, kanceláře a vstupy. K ní se napojují jednotlivé třídy, které mají nepravidelné tvary a navazují na zahradu. Interiér je plný hravých prvků, jako jsou indiánské teepee, pavoučí sítě nebo lanové centrum. Vstupní atrium slouží i jako komunitní prostor pro různé aktivity, jako jsou zpívání, hraní, výstavy či divadlo.

Školka má dvě "tváře": do ulice je zadržená a uzavřená, zatímco do zahrady je hravá a otevřená. Uliční fasáda je částečně řešena jako vertikální zeleň, která má postupně pohltit celou fasádu. Vstup do školky připomíná vstup do tajemného chrámu nebo kosmické lodi. Technická infrastruktura je částečně viditelná, aby děti mohly sledovat, kudy teče voda, elektřina a vzduch. Barevná paleta je jásavá a oživuje celé okolí.

Zahrada za školkou je stále ve výstavbě, ale plány zahrnují hřiště a zelený svět fantazie, jako z dětské knížky. Stavba školky proběhla s tlakem na finance, a proto ne všechny prvky byly realizovány dle původních propozic. Ale to už patří k práci architektů.

