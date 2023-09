Zdroj: ZENI arkitekter

S touto progresivní vizí se obec Sønderborg, nacházející se v jižní části Dánska, rozhodla pro revoluční změnu. Uzavřela tři stávající denní střediska ve stejné lokalitě, čímž uvolnila prostor pro velké, moderní středisko, které ve svém designu spojuje moderní architekturu, inovaci a přírodu.

Nově plánované zařízení má být schopno ubytovat až 130 dětí ve věku od 2 do 6 let a i přes svou polohu má vytvářet silné spojení s přírodou a povzbuzovat mladé k průzkumu světa kolem nich.

K realizaci tohoto ambiciózního projektu bylo najato místní architektonické studio ZENI arkitekter. A nešlo o nějaký návrh od stolu. Vše vzniklo ve spolupráci s představiteli stávajících denních středisek a obecním úřadem, a to prostřednictvím série setkání a dílen. Dlouhodobý proces, co by bylo vhodné a co ne, nakonec vyprofiloval zajímavý návrh a posléze i samotnou školku.

Více dětí v menších skupinkách

Jednou z hlavních výzev bylo zmenšení rozsáhlého plánu denního střediska na menší, osobnější jednotky, kde by se každé dítě cítilo bezpečně a jako doma. Důležité bylo také vytvořit lákavé a různorodé společné prostory, které by mohly pojmout všech 130 dětí, ale zároveň by byly útulné i pro menší skupiny.

Vzhledem k omezené velikosti vyhrazeného pozemku bylo nezbytné přijmout vertikální rozšíření, což vedlo k dvoupatrové struktuře, která moudře využívá dostupný prostor. Tento přístup však přinesl nové překážky ve vytváření plynulého spojení mezi různými částmi denního střediska.

Jako řadovky

Geniálním řešením bylo rozdělení budovy na sedm vedle sebe umístěných částí, každá odlišena unikátní sedlovou střechou a ofsetovým uspořádáním. Toto nejen dodalo každé části jedinečnou identitu, ale také zvýraznilo kontrast mezi segmenty, které byly zvenčí obloženy buď cihlami, nebo dřevem.

S myšlenkou vyvážení funkčnosti s estetikou periferní části budovy ukrývají skupinové místnosti společně s přilehlými toaletami a šatnami. Pohodlně oddělují mladší děti v přízemí a starší děti v horním patře. Mezitím centrální část zahrnuje společné prostory včetně kanceláří, zasedacích místností a odpočinkových místností pro personál. Zde se děti mohou těšit z prostorného společného prostoru, vybavené poloprofesionální kuchyně, kreativního prostoru pro výrobu a speciální místnosti pro rozvoj motorických dovedností.

Jednota přírodních materiálů

S důrazem na podporu spojení mezi oběma podlažími jsou společné prostory charakterizovány stropy o dvojité výšce, které podporují harmonický tok a interakci napříč úrovněmi. Navíc je prostorná společná místnost poseta útulnými zákoutími a prolisy, některé připomínající malé domky se sedlovou střechou, aby se vytvořily intimní a pohodlné prostory v rámci větší místnosti.

S ohledem na téma zaměřené na přírodu jsou vnitřní stěny jednotně obloženy překližkou, doplněné integrovanými, dekorativními uměleckými díly, které do interiéru zřetelně přinášejí esenci přírody. V rámci snahy o vytvoření hlubšího pouta s přírodou skupiny dětí často podnikají výpravy do přírodních oblastí za hranicemi města, odkud se vrací s různými artefakty, které kreativně zdobí denní středisko.

Toto průkopnické denní středisko nejen předefinovalo architektonickou excelenci v zařízeních pro péči o děti, ale také získalo prestižní titul „Nejlepší nová budova roku 2022“.