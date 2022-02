Zdroj: Shutterstock

Kočky potřebují škrabadla. A pořídit jim je musíte, jinak si to odskáče váš nábytek, koberce, stěny. Takže jak vybrat kočičí škrabadlo?

Takové škrabadlo je jednou z nejdůležitějších součástí bytů, kde kočky nemohou chodit ven a škrabat si své drápky na stromech. Kočičí škrábání totiž není žádný rozmar, ale přirozená biologická nutnost, kdy při škrábání vylučují feromony, kterými si značkují území a hlavně si obrušují drápky, které stále rostou, podobně jako lidské nehty.

Stabilita především

U výběru se zajímejte především o technickou konstrukci a stabilitu. I když kočka není lev, když se opře do škrabadla, je to velká váha. Takže škrabadlo musí být stabilní, aby se nepřevážilo. Nejlepší je, když je zapřeno do vhodné polohy o několik bodů – například jsou vhodné typy vzpříčené mezi podlahu a strop.

Vhodné je také přemýšlet o celkové konstrukci. Nabídka je široká, ovšem nikoliv už průměry oplétaných konstrukcí. Průměr pod pět centimetrů je vyloženě jen na okrasu, osm až deset centimetrů jen pro menší kočky a ty dravější potřebují průměry nosné tyče nad jedenáct centimetrů.

Oplétání

Škrabadlo musí imitovat přírodní kůru stromů. Nejlepší na to je sisal. Je pevný, tvrdý a dobře se o něj může kočka opřít. Navíc oplétání sisalem má výhodu v tom, že když je už příliš roztřepený, dá se snadno nahradit. Stejně se tak dá použít jutové lano. Obě by měly mít průměr alespoň jeden centimetr, aby se hned nezničily.

Bohužel v nabídkách jsou často i škrabadla obtažená koberci. To není dobrý nápad. Kočka pak neregistruje rozdíl mezi škrabadlem a klasickým kobercem a s těmi, co máte na podlaze, se tak můžete rozloučit.

Provaz musí být pevný, jinak ho budete muset hned měnit Autor: Shutterstock

Čištění

Škrabadlo se musí čistit. Vždyť jej kočka používá k obrušování drápků. Svoje nehty taky nenecháte válet na zemi. A tak musíte vybírat škrabadlo takové, které má základnu jednoduchou a vhodnou pro údržbu. Také je dobré občas škrabadlo pročistit vodou. Stačí lehce namočený kartáč nebo houbička a prodrbat všechny záhyby sisalu.

Může se stát, že škrabadlo si kočka začne i značkovat močí. Zkušenosti říkají, že kočka si neznačkuje místo, kde jí. Takže jí několikrát dejte misku ke škrabadlu a přestane.

Doplňky

Samozřejmě, že ke škrabadlu můžete mít i spoustu zajímavých doplňků. Jde o různé závěsné boudičky, prolézačky, lanové houpačky apod. Kočky mají rády přehled, takže zavěšení nějakého takového doplňku třeba ke stropu jistě ocení.

Pokud byste si chtěli udělat škrabadlo sami, tak tady máme pro vás návod:

zdroj: ireceptar.cz, pet.com