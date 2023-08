Zdroj: Shutterstock

Možná vás překvapí, že škrabka na ovoce a zeleninu je relativně mladá kuchyňská pomůcka. Vynalezena byla ve 20. letech 20. století francouzským nožířem Victorem Pouzetem a jednalo se o podélnou (nožovou) škrabku se dvěma čepelemi, jakou běžně používáme i dnes. V následujících letech ji pak postupně doplnily další varianty s různě tvarovanými čepelemi i madlem. Dnes máme na výběr z nepřeberného množství druhů, které na první pohled vypadají podobně. Pravdou ale je, že špatně zvolená škrabka vám může kuchyňské práce značně znepříjemnit. Jak tedy vybrat tu správnou?

Není škrabka jako škrabka. Podívejte se na video s praktickými ukázkami a tipy:



Kvalitní provedení je základ

Základní rozdělení škrabek určuje jejich tvar, od něhož se odvíjí i způsob použití. Podélná (nožová) škrabka je vhodná především na menší kusy oválných a kulatých druhů ovoce a zeleniny. Umožňuje přesně kopírovat tvar plodů, pohyb je plynulý a přesný. Díky tomu není ruka tolik namáhána – to však souvisí i s kvalitou provedení. Čepele by měly být dokonale ostré, aby nebylo třeba při loupání vyvíjet větší úsilí, než je nezbytně nutné. Díky špičce navíc během loupání snadno odstraníte z ovoce a zeleniny případné kazy. Rukojeť volte ergonomicky tvarovanou, aby do dlaně dobře zapadla – ideální je robustní a zaoblená, která nebude do ruky tlačit.



Příčnou škrabku pořiďte taky

Možná jste zvyklí pracovat s jedním typem škrabky, pravdou ale je, že se vyplatí mít doma nejen tu klasickou nožovou. Varianty ve tvaru praku s příčnou čepelí jsou skvělé pro práci s podlouhlými druhy zeleniny, jako je mrkev, okurka, cuketa nebo chřest. Při práci s ní se používá jiný úchop, který umožňuje dlouhý rozsah pohybu. Pohyblivá čepel se navíc přirozeně přizpůsobí nerovnému tvaru slupky a při loupání nebude ruku nic brzdit. Ulevíte tak kloubům i zápěstí.

Praktické vychytávky

Pokud patří vaření mezi vaše oblíbené činnosti, poohlédněte se i po dalších druzích kuchyňských škrabek se speciálním účelem. Příkladem jsou vroubkované škrabky, které jsou určené pro loupání měkkých plodů, například rajčat, broskví nebo kiwi. Šikovnou pomůckou je škrabka julienne se zubatou čepelí, která umožňuje vytvořit stejnoměrné tenké proužky a používá se také na domácí výrobu zeleninových špaget.

Na co se při nákupu zaměřit? Čepel Vybírejte kvalitní, dostatečně ostrou s optimální velikostí otvoru, díky němuž během loupání odstraníte pouze slupku a neuberete si zbytečně dužinu. Rukojeť Pro snadnou práci potřebujete ergonomicky tvarovanou rukojeť z dobrého materiálu, jako je nerez nebo opravdu kvalitní plast. Některé modely jsou opatřeny i protiskluzovými prvky. Vyhněte se levným plastovým rukojetím, které bývají příliš tenké, špatně se drží a tlačí do dlaně.

Využití Každý druh škrabky je určen pro jiný druh ovoce a zeleniny. Nožová je nejlepší na kulaté plody, příčná na dlouhé a vroubkovaná na měkké.

Skladování a údržba Všechny druhy škrabek lze obvykle mýt v myčce – vyjma těch s dřevěnou rukojetí. Některé varianty jsou vybaveny krytem pro bezpečné skladování. Praktické je i očko pro zavěšení.

Zdroj: www.rankito.cz, www.seriouseats.com