Kromě klasické psychoterapie, při které se klient setká jen s psychoterapeutem, existuje i možnost skupinové terapie. Tam nejste jen s terapeutem, ale také s dalšími jeho klienty. Zajímá vás, proč by pro vás mohla být skupinová terapie ideální?

Skupinová terapie pro vás bude znamenat dřinu – a to velkou. Někdy máme problém mluvit o svých problémech i sami před sebou či terapeutem. Natož před několika dalšími lidmi. Přesto se může skupinová psychoterapie stát něčím, co vám přinese spoustu výhod. Proč byste se jí neměli bát?

Přestanete potlačovat své pocity

Potlačujete své pocity a uzavíráte je v sobě? Pak s tím můžete přestat. Dejte volný průchod svému smutku, hněvu, ale i vzteku. Věřte, že nebudete jediní. Ve skupině vás nikdo neodsoudí. Pokud chcete křičet, křičte. Pokud potřebujete brečet, vybrečte se. Je to mnohem lepší, než v sobě vše hromadit a jednoho dne své emoce neustát.

Uvědomíte si, že v tom nejste sami

To, že máme problém, nás často izoluje od všech ostatních. Při skupinové terapii si ale uvědomíte, že v tom nejste sami. Je osvobozující a příjemné zjistit, že to, co prožíváte, prožívá i někdo další. Můžete se dělit nejen o své trápení, ale také řešení.

Budete mít víc znalostí

Při skupinové terapii vám nedá zpětnou vazbu jen terapeut, ale také ostatní členové skupiny. Získáte nové informace o tom, co se vám děje v hlavě. Uvědomíte si, co se svými problémy můžete dělat. Některé druhy terapie jsou i dost edukativní – například skupina pro anonymní alkoholiky nebo pro osoby trpící některou z vážnějších nemocí. Získáte nejen tipy, jak ulevit hlavě, ale i praktické informace.

Pomůžete nejen sobě, ale i ostatním

Při skupinové terapii budete mluvit nejen o svých problémech, ale i o problémech druhých. Bude vám příjemně, když si uvědomíte, že svými radami můžete být prospěšní pro jiné lidi.

Zlepšíte své komunikační dovednosti

Při skupinové terapii budete dostávat neustále zpětnou vazbu. Podvědomě se budete učit od terapeuta, ale i ostatních lidí, jak mluvit s ostatními. Bude se zvyšovat vaše empatie, citlivost – naučíte se lépe komunikovat.

Budete mít novou naději

Už to, že se na terapii přihlásíte a dostavíte, je úspěch. Pokud budete na terapii chodit pravidelně, znamená to, že věříte, že vám v něčem pomůže. Budete mít naději, které se budete moct držet.

