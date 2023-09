Zdroj: Shutterstock

Školní rok začal a s ním tradiční zářijový shon a brzké vstávání. Upečte sobě i dětem tyto jednoduché jablečné šátečky – ráno bude hned veselejší. A pokud zbydou, zabalte jim je do aktovky na svačinu.

Listové těsto je geniální vynález. Během chvilky z něj totiž můžete připravit pohoštění na party, slaný koláč k večeři i sladký moučník. Jeho původ není přesně známý a vážou se k němu různé teorie. První směřuje jeho vynalezení do Střední Asie, odkud se těsto s oddělenou moučnou a tukovou vrstvou dostalo během křižáckých výprav do Evropy. Druhá verze připisuje tento kulinářský objev francouzskému cukráři Glaudu Geléi, který náhodou zabalil do chlebového těsta máslo a zjistil, že během pečení se jednotlivé vrstvy oddělily a vznikl nadýchaný bochník.

Jak se vyrábí listové těsto?

Princip máslového listového těsta spočívá právě ve střídání moučné a tukové vrstvy. Během přípravy se na základní těsto položí kostka másla, která se opakovaně rozvaluje, překládá, otáčí, nechává odpočinout – a takto se postupuje několikrát za sebou. Výsledkem je těsto, které se působením tepla rozdělí na tisíc tenkých vrstviček a je křehké, nadýchané a lahodné. Jeho domácí příprava je poměrně náročná, ale naštěstí je možné koupit hotové listové těsto v podobě balíčku, kostky nebo rozválené na pečicím papíře. Díky tomu můžeme během mžiku připravit oblíbené slané šneky, slané koláče, plněné kapsy nebo šátečky – třeba tyto s jablky, skořicí a rozinkami.

Listové šátečky se skořicí a rozinkami

Čas přípravy: 40 minut

Ingredience:

1 balíček listového těsta

6 středních jablek

½ hrnku rozinek

1 lžička skořice

1 vanilkový cukr

1 vejce

Příprava:

1) Jablka oloupejte a nakrájejte na malé kostičky. Poté je v misce smíchejte s rozinkami, skořicí a vanilkovým cukrem.

2) Troubu předehřejte na 200 ºC.

3) Listové těsto rozválejte na plát a nakrájejte na čtverce o rozměru cca 6 x 6 centimetrů.

4) Do středu každého čtverce vložte jablečnou směs. Přehněte okraje tak, aby vznikl trojúhelník, a konce stiskněte k sobě, aby se spojily.

5) Šátečky vyskládejte na plech, potřete rozšlehaným vejcem a pečte 10-15 minut do zlatavé barvy.

