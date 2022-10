Zdroj: shutterstock

Škvor vleze skoro všude. Tento nevzhledný hmyz budí respekt. Povídá se, že vám vleze do ucha a prostřihne bubínek. To samozřejmě není pravda. Co vlastně o škvorech víte? Že nic moc, pak vás jistě překvapíme.

Škvor je aktivní hlavně v noci, pokud ho potkáte, pravděpodobně jste mu zničili úkryt a on byl nucen vylézt ven. Na zahradách se vyskytuje ještě více než slunéčko sedmitečné.

Škvor umí lítat

Pod nevzhledným tělíčkem se schovávají krásná křídla. Létajícího škvora jen tak neuvidíte, proto, když se vám to poštěstí, pořádně si ho prohlédněte. Je to zážitek, který se nezapomíná.

V zahraničí ho znají pod názvem earwig

Což by se dalo přeložit jako ucholák nebo uchavec. Pohádka o tom, že škvor vleze do ucha, se šíří i za hranicemi našeho státu. Jedná se ale opravdu jen o pověru. Nikdo nikdy nedokázal, že by škvor někomu vlezl do ucha a způsobil tam jakoukoli škodu.

V čem je užitečný?

Zbaví vaši zahradu škůdců a odpadu. Patří totiž mezi všežravce, ale vždy preferuje živočichy. Požírá tedy mšice, vlnatky, svilušky a další. Dokonce i jejich vajíčka. Rozhodně se ho nezbavujte, pokud ho na zahradě potkáte, společně se slunéčky a zlatoočkami vaši zahradu spolehlivě ochrání před všemi škůdci.

