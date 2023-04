Zdroj: shutterstock

Jarní úklid je pro mnohé z nás rituálem, kterým vítáme blížící se prosluněné dny. Takové uklízení nás občas zcela pohltí a pak se pustíme i do tak vzdáleně neoblíbených činností jako je čištění skvrn na kobercích. Ať může na první pohled tato činnost vypadat náročně, zdání klame. I o koberce se totiž můžete snadno postarat tak, že budou vypadat jako nové.

Koberce patří mezi oblíbené podlahové krytiny. A není se čemu divit, jsou vhodnější pro alergiky, jsou pohodlné a často slouží jako skvělý designovaný doplněk interiéru. Naopak drobnou nevýhodou je právě jejich obtížnější údržba.

Není koberec jako koberec

Koberců existuje celá řada. Některé jsou vyrobené ze syntetických materiálů jako je polaymid nebo polyester, jiné jsou z bavlny, vlny nebo jiných přírodních vláken. Rovněž se liší podle podkladové vrstvy (vyrábí se na jutě, gumě nebo latexu) či podle nášlapné vrstvy – smyčka nebo střižený vlas. Zkrátka, koberců je nespočet a platí, že na každý druh a materiál koberce je potřeba něco trošku jiného.

Univerzální pravidla

Přestože je každý koberec jiný, je vhodné dodržovat několik univerzálních pravidel, se kterými při čištění chybu neuděláte. Předně se flek z koberce snažte odstranit co nejdříve, ideálně hned po jejím vzniku. Dále pamatujte na to, že je žádoucí čistit skvrnu od kraje ke středu, abyste tak zamezili jejímu zvětšování. Vyhněte se přípravkům s bělidly, naopak si opatřete mýdlovou vodu. A na závěr, poté co skvrnu vyčistíte, dejte jí dostatek času na vysušení a po postiženém místě nechoďte.

Jak na skvrny po nápojích?

Vylité víno během večerního popíjení, spadený hrníček s ranní kávou nebo vylité kakao vašich dětí. S některou z těchto situací se setkal už snad úplně každý z nás. I v případě rozlitých tekutin pamatujte na univerzální pravidla.

Na skvrny od vína pak spolehlivě zabírá teplá voda a kuchyňská sůl. Tu posléze vysajte a následovně místo propláchněte sodovkou. Teplá voda účinně zabere také na čerstvou skvrnu po kávě. Pokud jste ale nestihli flek odstranit ihned, pokapejte ho citronem a následně jej očistěte hadříkem s vlažnou vodou.

Jak na mastné fleky?

V domácnostech často nepadají jen skleničky a hrnky, ale také talíře plné jídla. Pokud vám nějaké zbytky jídla vytvoří mastný flek na koberci, nezoufejte. Nejprve pevné kusy posbírejte a následně flek vyčistěte saponátem, popřípadě tekutým pracím práškem. Pokud je skvrna velmi mastná, můžete ji zasypat moukou, kterou následně vysajte.

Jak na bláto?

Zejména lidé žijící v domě nebo s domácími mazlíčky se mohou občas potýkat se stopami od bláta. Takto vzniklé skvrny nechte nejprve zaschnout. Mokré či vlhké bláto byste při jeho odstraňování akorát rozmazaly. Zaschlé kusy bláta nejprve vysajte a poté je začněte drhnout jemnou částí houbičky.

