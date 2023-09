Zdroj: René Volfík

Empírový dům zvaný Strž najdete ve Staré Huti u Dobříše. Dost možná si ho zamilujete stejně jako světově proslulý spisovatel Karel Čapek, který ho proměnil na své letní sídlo. Dnes funguje jako jeho památník. A letos slaví 60 let. Ale skanzen to není.

Přijeďte na oslavy připomínající 60 let existence Památníku Karla Čapka, začínají 23. září. Otevírá se nová výstava i s dosud nezveřejněnými dobovými rukopisy. V premiéře můžete rovněž vidět dokument o proměně domu zvaného Strž i jeho zahrady a také zjistit, jak Karel Čapek inspiroval Cimrmany. A navíc vás čekají swingové melodie.

Tohle video vám připomene osobnost Karla Čapka, který měl na svém kontě sedm nominací na Nobelovu cenu za literaturu:

Co prozradí nová výstava

Jmenuje se To zvláštní místo: 60 let Památníku Karla Čapka a připomene vám, co se tady změnilo za oněch šedesát let. Tedy za dobu, kdy se spisovatelovo letní sídlo proměnilo na jeho památník a otevřelo se veřejnosti. Fajnšmekry by mohly zajímat nově vystavené dobové písemnosti - rukopisy Karla Čapka i jeho blízkých. Prozradíme, že jeden souvisí s kávou, ale také s prvorepublikovým premiérem Švehlou, další s Čapkovou matkou a ty ostatní vám organizátoři výstavy jistě rádi představí sami.

S čím výlet spojit

Kromě samotného památníku si užijete i čerstvý vzduch, stačí se projít Naučnou stezkou Karla Čapka. Zvládne ji každý, vyberte si z okruhů o délce 2, 6 nebo 10 kilometrů. Než na ni vyrazíte, optejte se průvodce, které stromy pamatují našeho nejslavnějšího spisovatele. Neostýchejte se a alespoň jeden z nich obejměte. A pokud nejste cimprlich, třeba si pohladíte i patník, který patří nejslavnějšímu literárnímu pejskovi, Čapkově Dášeňce. Jen tak, pro štěstí.

Zdroj: Památník Karla Čapka