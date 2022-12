Zdroj: Piaristi

Cyklus dvaceti monumentálních obrazů Slovanská epopej, který zachycuje klíčové okamžiky Slovanů a českého národa, maloval Alfons Mucha v průběhu let 1910 až 1928. Obdivovat ho můžete na zámku v Moravském Krumlově. Pokud to ale máte blíž do Prahy, zveme vás do Nákupní galerie Myslbek.

Na výstavě Timelapse uvidíte dvě ukázky digitalizované Slovanské epopeje fotografa Jana Williama Drnka, který vydal rovněž stejnojmennou publikaci a i tu si můžete na místě v klidu prolistovat. Výpravná publikace je unikátní díky tomu, že fotograf převedl obří plátna secesního malíře o celkové ploše 650 m² do tiskové podoby pomocí speciálního rastrování a moderních technik. Proto se i na fotkách dá pozorovat každý detail, tahy štětcem i věrné zobrazení barev originálních obrazů. Pro zajímavost: Z jednoho Muchova plátna bylo nutné vytvořit 200 až 300 fotografií o velikosti 50 megapixelů, které se poté kompletovaly v počítači.

Publikace mimo jiné překvapí věrně zobrazenými detaily, patrnými tahy štětce i perfektním přenosem barev originálů Autor: Piaristi

Kromě dvou vytištěných digitalizovaných pláten si lze poprvé veřejně prolistovat i unikátní knihu a prohlížet si Muchovy obrazy stejně, jako kdybyste je viděli naživo v Moravském Krumlově.

Součástí výstavy je také fotocyklus mapující výtvarníka Bořka Šípka při realizaci jednoho netradičního hudebního nástroje ze skla nebo Drnkovy fotografie ze zahraničních cest.

Zdroj: NG Myslbek