Zdroj: shutterstock.com

Složené úročení je finanční pojem, který popisuje způsob výpočtu úroků na základě původního vkladu nebo půjčky a také na již přidaných úrocích z předchozích období. To znamená, že úroky se přičítají nejen k původní části, ale také k již přidaným úročeným částkám z předchozích období.

Tento způsob výpočtu úroků se běžně používá v bankovnictví, investicích a půjčkách. Díky složenému úročení se vklad nebo dluh zvětšuje exponenciálním způsobem, což může mít významný dopad na konečnou částku, kterou je klient povinen vrátit nebo kterou obdrží na vklad.

Máte vytvořenou finanční rezervu?

Složené úročení je klíčovým faktorem při dlouhodobých investicích a spořeních, protože umožňuje vkladu růst i bez dalších příspěvků, dále zvětšováním původní sumy prostřednictvím přidaných úroků. Tento princip hraje důležitou roli při rozhodování o tom, jak efektivně zhodnotit peněžní prostředky a dosáhnout dlouhodobé finanční stability.

A nyní lidsky – co znamená složené úročení?

Představte si, že investujete nějaké peníze. Ty se vám zúročí. A v následujícím úrokovacím období se vám tyto investované peníze spolu s předchozími úroky úročí znovu. To znamená, že se vám úroky dále úročí. Vaše peníze vám vygenerují další peníze.

Jak funguje složené úročení?

Představte si situaci, kdy jste se rozhodli odejít do důchodu ve věku 65 let. To znamená, že pokud je vám 20 let, máte ještě 45 let na to, abyste vydělávali, spořili a investovali. Pokud si budete měsíčně ukládat 1000 Kč doma do pokladničky, ušetříte celkem 540 000 Kč. Nezapomínejte však na to, že peníze s časem ztrácejí vlivem inflace na hodnotě.

Pokud budete investovat stejnou částku s průměrnou roční návratností 7 %, složenou denně, budete mít po 45 letech 3 792 595 Kč. Z toho sami investujete 540 000 Kč, úrok bude 3 252 595 Kč. A to zní líp než si tisícovku měsíčně odkládat doma do pokladničky, že?

Graf složeného úročení Autor: Zatloukalová Nikola

Složeným úročením můžete své investiční portfolio zvětšit mnohem rychleji, než kdybyste jen spořili

Čím déle, tím lépe

Při úročení je nejdůležitější čas. Čím déle můžete investovat, tím více peněz můžete z ušetřených i investovaných peněz vydělat. Vaše finance mohou růst exponenciálně. Vaše výnosy budou zpočátku nízké, časem porostou.

Počítat musíte také s tím, že občas dojde i ke krátkodobým výkyvům, kdy budou výnosy spíše záporné. Nejvyšších výnosů se dočkáte až po letech.

Pokud vás zajímá, kolik byste mohli vydělat, můžete využít kalkulačku složeného úročení. Jedna z nich je na webu Investování pro holky.

