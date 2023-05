Zdroj: All4sound.cz

Vybírat z jednotlivých modeů lze podobně jako při koupi auta. Ty největší, tedy limuzíny, se kvalitou zvuku blíží hi-fi reprosoustavám. Navíc může hudba do uší bouřit naplno, a přesto si toho nevšimne ani vedle sedící osoba.

Hledáte sluchátka s aktivním potlačením hluku?

Domácí pohoda

Sluchátka nepropouštějící zvuk do okolí se vyskytují ve dvou provedeních s odlišně vyhlížejícími schránkami pro zvukové měniče, tedy reproduktory. Uzavřená konstrukce s náhlavním mostem, lidově zvaná mušle, izoluje od všech ruchů z okolí. To ocení každý, kdo si chce vychutnat oblíbené album, zatímco hučí myčka a děti si hrají na indiány. Odvrácenou stranou je, že kromě zvukových vln se dovnitř nedostane ani vzduch. Po delší době se tak mohou uši zahřívat či potit.

Tyto problémy se zpravidla vyhýbají tzv. otevřené konstrukci sluchátek, která jsou přirozeně spojena s okolním prostředím, takže výběr skladeb i hudebního žánru nezůstane utajen. Nabízejí však jednodušší reprodukci hudby a hlavně levnější uzavřené modely často deformují basové frekvence.

Polootevřená sluchátka úspěšně spojují výhody a eliminují nevýhody obou koncepcí a nejlepší variantou je, když se dají připojit přes kabel, jelikož hrají také bezdrátově.

Pro běžné nošení

Světu vládnou modely nazývané špunty. Do zvukové nirvány se s nimi sice nevstupuje, protože miniaturní elektronické součástky nemohou nahradit velké reproduktory, které u sluchátek na doma vytvářejí i jakousi ozvučnici. Navíc vždy hrozí ztráta kvality zvuku způsobená vzdušným přenosem bez kabelu.

Špunty drží v uších díky měkkým silikonovým koncovkám vytvářejícím akustické těsnění (v balení bývá několik velikostí) a třeba značka Bose používá i speciální zobáček, díky němuž se dají do ucha doslova zašroubovat. Ještě menší sluchátkové dvojice pro změnu z tvrdého plastu připomínají manžetové knoflíčky či náhrdelníky. U sluchátek na denní nošení probíhá většina poslechu přes Bluetooth rovněž proto, že řada mobilů přestala nabízet sluchátkový výstup (jack konektor). Špunty jsou sice pohodlné, ale musí se stále myslet na dobíjení, stačí jednou zapomenout a je po poslechu. Byť nabíječky v malých pouzdrech dokážou sluchátka nasytit energií až na desítky hodin.

V rytmu sportu

Také sluchátka pro sport využívají hlavně bezdrátový přenos, navíc bývají odlehčená tak, aby při dané aktivitě nevadila a nespadla. To řada z nich jistí rámečkem kolem uší. Bonusem navíc je standard vodotěsnosti IPX5 i odolnost proti prachu a potu. Poslední dobou se objevují též modely s vedením zvuku přes lícní kosti, z nichž putují vibrace zvukových vln přes lebku do vnitřního ucha. Sluchátka přiléhají k hlavě lehce nad ušima, které tak nic neblokuje a mohou vnímat dění okolo, což je užitečné hlavně při venkovních aktivitách.

Bezdrátová sluchátka Philips A7607 dokážou potlačit vítr i rušivé zvuky v pozadí. Jelikož jsou vybavena technologií kostního vedení, stále slyšíte, co se děje poblíž. Autor: Philips

Při pohybu jde víc o zvukovou linku a chytlavý rytmus než o co nejširší pásmo přesných tónů. Kvalita výstupu malých sluchátek je často vynikající, ale problém mohou činit kodeky na přenos signálu prostřednictvím Bluetooth technologie. Ten základní se označuje SBC. Kvůli komprimaci a záměrnému ořezání nejvyšších a nejnižších tónových amplitud pro zmenšení velikosti souboru má však značné ztráty. Kvalitní je kodek od Sony zvaný LDAC a jeho příbuzný AAC spjatý od počátku se značkou Apple. Skladby v MP3 jsou zvukově ořezané téměř vždy a ani při streamování hudby z databáze Spotify není výsledek o moc lepší. Spotify totiž používá formát Ogg Vorbis, který mají mobily jen výjimečně. Tím se automaticky snižuje kvalita skladeb.

Krocení hlučné doby

Stále více sluchátek umí nastolit i skutečné ticho prostřednictvím technologie ANC (active noise canceling) potlačující okolní hluky. Této oblasti kralují tři velké značky: Sennheiser, Bose a Sony. Například typ Momentum 4 Wireless od prvně zmíněné firmy vydrží na jediné nabití při zapnutí ANC až 60 hodin!

Herní manévry

Speciální kategorii představují headsety s výklopným mikrofonovým portem určené na pořádné počítačové střílečky. Při takové aktivitě hraje zvuková kulisa stejně důležitou roli jako čistá hlasová komunikace se spoluhráči. Herní sluchátka často podporují virtuální prostorový zvuk typu 7.1, zvuky tak jasně přicházejí ze všech stran a vnímat se dají také dunivé basové vibrace. Tyto modely mívají futuristický design doplněný světelnými LED pásky, ale podstatné je, aby byly příjemné na nošení. Vždyť taktické operace při hře o přežití Battle Royale trvají často několik hodin.

Hrající předměty

Sluchátka v kombinaci s čističkou vzduchu či zabudovaná v brýlích patří k avantgardním nápadům, ale multifunkce jsou právě v kurzu. Sluchátka Dyson Zone nabízejí kromě zvukových kvalit tři stupně potlačení okolního hluku, o čerstvý vzduch se starají miniaturní vzduchová čerpadla a uhlíkové filtry. Jde o ideální doplněk na hlučnou stavbu či do znečištěných asijských metropolí, kde nikomu nepřipadne divné, že v nich člověk vypadá jako cybercop. Naproti tomu vesele vyhrávající brýle Bose Frames fungují jako módní doplněk, protože existují ve variantě sluneční a sportovní. Několikátá generace má delší výdrž baterie a ovládání hlasitosti na obroučkách. Do brýlí jsou zasazena polarizovaná skla blokující až 99 % UV záření, ovšem dají se do nich dát i dioptrická.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 4/2023.