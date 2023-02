Zdroj: JVS Group

Šmoulové se narodili dávno před tím, než vaše děti a vnuci, a patrně ještě dříve než vy. Ale na jejich popularitě to nijak neubírá. Jsou zkrátka zábavní, dobrosrdeční, chtějí se radovat a hlavně šmoulovat. A i když občas poučují, nemyslí to zle. Užít si je do sytostí můžete od 10. března v obřím zábavním parku v Brně.

Modré šílenství

Autorem původně černobílých postaviček, které letos v říjnu oslaví 65 let, je belgický kreslíř Pierre Culliford. Ale od 80. let se o modrých Šmoulech bavil celý svět díky americko-belgickému seriálu. Když se řekne Koumák, Lenoch, Malíř, Nešika, Šmoulinka, taťka Šmoula nebo proradný čaroděj Gargamel, každý hned ví, která bije. Tipnete si, kolik měl seriál dílů? Ani to nezkoušejte, bylo jich více než čtyři sta! Jak šel čas, také šmoulí seriál dostal moderní technologický kabátek v podobě 3D animace, na kterém frčí od roku 2021.

Jak vyřešit bytovou otázku

V Brně vyroste velká šmoulí vesnička na ploše přesahující více než 3000 m2 a vtipná je v tom, že do „domečků“ se vejde i dospělý člověk. Aspoň na chvíli si tak nemusíte dělat starosti s bydlením. Doplní ji zábavní park, kde si děti pohrají s legem, najdou tu dopravní hřiště a také dráhu pro kolečkové brusle, ovšem retro. Malé i velké čeká rovněž spousta interaktivních her a virtuální realita (návštěvu vesničky korunuje let na čápovi).

Připomeňte si modré Šmouly v akci:

Bonus pro rodiče a školy

Nikdo nemá rád poučování, ale vzdělávat se dá i zábavnou formou. Šmoulí vesnička a park ušetří rodičům i školám vysvětlování, proč a jak máme chránit přírodu, protože tady budou děti spolu se Šmouly zachraňovat les. Mají na to dost času, modrý projekt potrvá od 10. března až do konce srpna.

Zdroj: smoulovebrno.cz