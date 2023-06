Zdroj: Shutterstock

Máte strach z toho, co se stane s vaším tělem po smrti? Co kdybychom vám řekli, že můžete doslova oživit zemi, když se stanete součástí přírodního cyklu? Představujeme vám revoluční „živou“ rakev, která promění lidské tělo v kompost!

Holandský startup Loop Biotech přichází s originální rakví, která se biologicky rozloží za méně než dva měsíce. Tato takzvaná Loop Living Cocoon je vytvořena z mycelia a upcyklovaných konopných vláken. Ve srovnání s tradiční dřevěnou rakví je tento produkt mimořádně lehký a vzdušný.

Cena za věčnost

A co je na tom nejlepší? Přijde vás to v přepočtu na pouhých cca 22 000 Kč. Pokud vám připadá tato cena stále vysoká, Loop Biotech nabízí i houbovou urnu pro uložení popela. Tu si lze vystavit v interiéru, nebo společně s rostlinou umístěnou v jejím víku zakopat do země.

Nový příběh po smrti

„Místo: 'umřeme, skončíme v hlíně a bude to', je tu nyní nový příběh: můžeme obohatit život po smrti a vy můžete i nadále prospívat jako nová rostlina nebo strom,“ uvedl zakladatel společnosti Bob Hendrikx. „Přinášíme nový příběh, ve kterém můžeme být součástí něčeho většího, než jsme my sami.“

Pro úplnost doplňme, že Loop Living Cocoon je dodáván s mechovým lůžkem, které lze v případě zájmu vyměnit za posmrtný rubáš (samozřejmě stejně tak biodegradabilní). Takže i když jde o poslední odpočinek, můžete si být jisti, že bude pohodlný.

Mycelium Jde o součást houby, která se nachází pod povrchem půdy nebo jiného substrátu, na kterém houba roste. Je to v podstatě síť jemných vláken zvaných hyfy, které houba používá k absorpci živin. Mycelium je základní strukturou houby a je klíčové pro její růst a reprodukci. Mycelium hraje důležitou roli v ekosystémech, protože pomáhá rozkládat organický materiál a recyklovat živiny v půdě. Kromě toho může mycelium vytvářet symbiotické vztahy s rostlinami, pomáhá jim získávat živiny a vodu.

Společnost Loop Biotech se stala populární díky svým udržitelným a ekologicky šetrným produktům pro pohřby a získala několik designových ocenění. Jejich produkty představují nový způsob, jak se vypořádat se smrtí, který je šetrný k životnímu prostředí a respektuje přání zemřelých stát se součástí přírody.

Už se kompostuje

Abyste si nemysleli, že tady propagujeme nějakou bláznivou teorii, ve Švédsku nebo v New Yorku se už totiž využívá. Při takzvaném "ekologickém pohřbu" je tělo umístěno do speciálního nadzemního kontejneru vyrobeného z oceli a naplněného biodegradabilními materiály, jako je sláma, dřevěné štěpky a lucerna. Tyto materiály podporují přirozený rozklad těla, což obvykle trvá asi 30 dní. Vzniklý "kompost" se poté zahřívá, aby se odstranily patogeny.

Celý proces vede k výrobě vysoce kvalitní půdy, kterou lze použít pro výsadbu květin, zeleniny nebo stromů, pokud si to zemřelý přál. Nicméně ne všechna těla jsou vhodná pro "ekologický pohřeb", a to záleží na příčině smrti. Některé patogeny, jako jsou priony, které způsobují vzácné, ale smrtelné onemocnění centrálního nervového systému známé jako Creutzfeldt-Jakobova choroba, mohou zůstat potenciálně infekční i po ekologickém zpracování.

