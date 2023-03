Zdroj: Möbelix

Tento návod je stvořený pro všechny ruce, které o své šikovnosti pochybují. Skleníček je totiž z rámečků na fotky. Opravdu to není žádná věda, nic se neřeže ani nezatlouká, takže výrobu zvládnete i s pomocí menších dětí. Výsledek vás opravdu překvapí. Je jednoduše půvabný.

A pak se ještě můžete inspirovat dalšími velikonočními dekoracemi:

Schovejte pod něj, co chcete

Náš skleníček nemá dno, jen boční díly a stříšku. Na výšku měří přibližně 20 cm a dlouhý je asi 30 cm, protože jsme použili fotorámečky o rozměrech 10 x 15 cm. Ochraňuje květiny a protože je bez výplní, dají se snadno zalévat. Ale když si do něj postavíte cokoliv jiného, co vám dělá radost, nikdo vám hlavu neutrhne.

Připravte si: 16 dřevěných rámečků na fotky (rozměry 10 x 15 cm), pilník nebo brusný papír, tavnou pistoli, případně barvu a štětec

Jak na to: Nejprve z rámečků vyjměte skla či plexiskla. Pak je můžete zbrousit a natřít jinou barvou, nebo je nechte, jak jsou. Bílá se k jaru hodí, navíc je neutrální (netluče se s dalšími barvami v interiéru). Nevadí, pokud máte rámečky už nějaký čas doma, naopak - patinu můžete ještě podpořit. Pomůže pilník nebo brusný papír. S ohledem na případný nátěr nebo vintage efekt je fajn, že rámečky nemají výplň.

Nyní začněte lepit, použijte tavnou pistoli. Kratší strany jsou ze 2 rámečků, delší ze 3 rámečků. Až budete mít hotovo, přilepte 6 dílů jako stříšku. Tady vás čeká trochu více práce - hrany rámečků, které lepíte k základnímu rámu, se vyplatí trochu více zbrousit. Pokud chcete a je to snadno proveditelné, vraťte rámečkům výplně. Vyplatí se to zejména na stříšce, pak se omezí prašnost. Ale mezi námi, není to úplně potřeba.

Zdroj: Möbelix