Zdroj: Shutterstock

Září bývá náročné pro děti i rodiče. Zpříjemněte si návrat do školního režimu skvělou snídaní v podobě sladkých lívanečků. A nebojte, nebudete potřebovat ani droždí, ani příliš času. Hotové jsou raz dva.

Tradiční kynuté lívance, jaké připravovaly naše babičky, jsou vynikající a v mnoha ohledech nepřekonatelné. Droždí ale potřebuje dostatek času – a ten nám všem v pracovních dnech obvykle chybí. Řešením je připravit si těsto večer a nechat kynout přes noc v chladu. A ještě jednodušší je použít obyčejný prášek do pečiva a připravit k snídani rychlé lívance bez kynutí. Jak na to?

Nedělá vám dobře lepek? Připravte si tyto vynikající bezlepkové lívanečky z ovesných vloček:



Snadno a rychle

Kypřicí prášek se postará o to, že budou lívance krásně nadýchané i bez použití droždí. To ostatně známe i z přípravy třených a litých těst na bábovky, bublaniny, buchty na plech a dalších moučníků. Jeho nevýhodou je pachuť, kterou můžeme při jídle vnímat jako mírné pálení na jazyku. To má ale snadné řešení – při přípravě lívanců použijte libovolný zakysaný mléčný výrobek, například jogurt, kefír, zakysanou smetanu, acidofilní mléko nebo kyšku, které tuto pachuť zneutralizují. Kromě toho budete potřebovat už jen mouku (použít můžete kombinaci bílé a celozrnné), vejce, špetku soli a mléko.

Geniální trik od slavné kuchařky Královna britské kuchyně Nigella Lawson před lety přišla s geniálním nápadem, jak si ranní přípravu lívanců ještě více usnadnit. Suché přísady smícháte, nasypete do uzavíratelné sklenice a při přípravě z ní jednoduše odeberete požadované množství. Její základní směs obsahuje 600 g mouky, 3 polévkové lžíce kypřicího prášku, 2 čajové lžičky jedlé sody a 40 g cukru. Na každých 150 g této směsi následně připadne 1 vejce, 250 ml mléka a 1 polévková lžíce rozpuštěného másla.

Bleskové lívance bez kynutí

Čas přípravy: 20 minut

Ingredience:

250 g hladké mouky

200 ml mléka

200 ml kefíru

2 vejce

½ kypřicího prášku

špetka soli

rostlinný olej

Příprava:

1) Suroviny vyjměte z lednice, aby měly pokojovou teplotu.

2) Mouku důkladně promíchejte s práškem do pečiva a špetkou soli.

3) V druhé misce prošlehejte vejce, mléko a kefír.

4) Tekuté přísady nalijte k suchým a promíchejte, aby se spojily v těsto.

5) Rozpalte pánev a lehce ji potřete rostlinným olejem.

6) Pomocí velké lžíce nebo menší naběračky nalijte těsto na rozehřátou pánev a mírně roztáhněte do kruhu.

7) Jakmile se těsto zpevní, otočte lívanec a opečte ho z druhé strany.

8) Podávejte s čerstvým ovocem, domácí zavařeninou, ořechovým máslem nebo kvalitní čokoládovou pomazánkou.



Zdroj: www.nigella.com, www.allrecipes.com