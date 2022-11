Zdroj: Národní galerie Praha

Vystavená přehlídka originálních děl není ohromující co do počtu, to spíše naopak, zato je velice zajímavá z pohledu uměleckého. Připomene vám, že hlína jako tradiční materiál zažila nový boom v 15. století, kdy si sochy a obrazy ve velké míře pořizovali instituce světské i veřejné a rovněž i movití soukromníci.

V tehdejší době bylo populární vytvářet z hlíny i posmrtné masky, a stejně tak podobizny žijících osob. Samozřejmě těch, které něco znamenaly, jako například jednoho z nejvýznamnějších politiků renesance Lorenza Medicejského.

Zleva: Podobizna Lorenza Medicejského, konec 15. nebo počátek 16. století, a Trůnící Panna Marie s Ježíškem, před nebo kolem roku 1700 Autor: Národní galerie Praha

Velký průlom v sochařině nastal poté, kdy umělec Luca della Robbia dokázal pálenou keramiku povrchově ošetřit barevnou glazurou. Později se glazované terakoty staly velice žádané a sběratelsky ceněné, a díky tomu se rozšířily po celém světě.

Výstava Sochy z hlíny: Terakoty italských mistrů 15. až 19. století potrvá do března 2023.

