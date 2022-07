Zdroj: Shutterstock

Solární osvětlení, ať už ryze funkční, nebo dekorativní, je nezastupitelné také v tom, že za světlo, které vyrábí, nebudete platit. A to je v dnešní době stoupajících cen za energie docela podstatné.

Podle typu

Některá solární svítidla stačí jen postavit či položit na stůl nebo na terasu. Světelné řetězy zase omotat kolem stromu, případně stojanu například u stolu. Další svítidla se připevňují do zdi, zapichují do země, zabudují do dlažby, jiná jsou vhodná pro osvětlení vodní plochy.

Čím se ještě liší

Technických parametrů je celá řada. Zajímejte se o maximální výkon, světelný tok uváděný v lumenech, barvu světla (nemusí být jen bílá), životnost zdroje (počet hodin se může pohybovat i v řádech deseti tisíců). Ještě je důležitá orientační doba svícení (8 hodin je běžný standard) a stupeň krytí IP (ochrana před prachem/nečistotami a vodou).

Jak se ovládají

Některá svítidla se sama aktivují po setmění a za rozbřesku vypnou, jiná můžete rozsvítit i zhasnout, šikovná jsou rovněž pohybová čidla. Najdete rovněž výrobky kombinující více možností, třeba automatické zapnutí po setmění na nižší výkon, při aktivaci pohybového čidla na maximální výkon a podobně.

Co je na nich perfektní

Kvůli solárnímu osvětlení nemusíte nic moc řešit, stačí ho koupit, vhodně umístit, případně svítidlo připevnit. Solární panel přes den načerpá a přemění sluneční záření na elektřinu, kterou dodá akumulátoru. Takže žádné překopávání zahrady nebo terasy kvůli instalaci elektrických rozvodů, použít se dá i na malý balkon, prostě paráda.

Nahradí svítidla do zásuvky?

Doba a technologie pokročily, prodávají se také svítidla slibující dobu svícení až 12 hodin, s vyšší kapacitou akumulátoru i vyšším napětím. Ale ani přesto nelze tvrdit, že solární řešení plnohodnotně nahradí osvětlení na elektrickou energii.

Proč? Mají nižší příkon a fungují, dokud se nevybijí. Ovlivnit dobu nabití můžete do té míry, že pro osvětlení s integrovaným solárním panelem vyberete jižně orientovanou stranu, kam nejvíce svítí slunce. A kdybyste si chtěli posvítit jinde, dejte přednost svítidlu s externím solárním panelem. Panel postavíte tam, kam dopadá nejvíce slunečních paprsků, s osvětlením je propojený kabelem.

