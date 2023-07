Zdroj: Shutterstock

Na klinkerových fasádách se mohou vyskytovat solné výkvěty. Co lze udělat, aby se tomuto problému předešlo? Jaká malta by se měla použít? Zjistěte, co všechno způsobuje výkvěty na klinkerových fasádách a jakým způsobem je nejlépe odstranit.

Nejprve je třeba vyřešit otázku, odkud se výkvěty na klinkerové fasádě vůbec berou? Odpověď nebude složitá: výkvěty jsou způsobeny rozpouštěním solí obsažených v klinkerových cihlách či páscích nebo maltě. Při působení vlhkosti se tyto soli vyplavují na povrch zdiva, kde vysychají, a na zdivu zanechávají bílé zbytky. To je normální jev a nepoškozuje to ani kvalitu a ani trvanlivost zdiva. Na druhé straně se jedná o vadu na kráse, která kazí vzhled klinkerové fasády.

Jak lze výkvětům předcházet?

Vzhledem k tomu, že ke vzniku výkvětů dochází pouze v případě, že se uvnitř zdiva nachází voda, je proto základním prostředkem nápravy ochrana klinkeru před vlhkostí. Tomu je třeba věnovat pozornost v každé fázi prací. Při skladování by měl být materiál zakryt stavební fólií a umístěn tak, aby se k němu nedostala voda ani ze země. Po zahájení zdicích prací je důležité zajistit, aby se prováděly pouze v teplých a suchých dnech a aby byly hotové úseky v případě deště zakryty.

Jak odstranit bílé skvrny z cihel?

Základem je větrání

V případě třívrstvé stěny je důležité zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu a možnost vnitřního větrání stěny. Tímto způsobem se bude moci vlhkost volně odpařovat mimo stěnu. Důraz je třeba klást také na kvalitní provedení, tj. pevné provedení všech spojů a oplechování. Velmi důležitá je také správná volba malty. Měla by být určena speciálně pro režné zdivo a neměla by obsahovat vápno. Při hnětení malty nepřehánějte množství vody a přidávejte jí jen tolik, kolik je nutné k dosažení správné plasticity směsi. Tím se sníží vlhkost obsažená ve zdivu.

Jak odstranit výkvěty na cihlách?

Pokud se však na povrchu klinkerů objeví výkvěty, je třeba nejprve zjistit příčinu a teprve poté odstranit následky. V opačném případě bude čištění sisyfovskou prací. Pro trvalé odstranění výkvětů bude nutné lokalizovat místa, kterými se vlhkost dostává do zdiva. Hlavními podezřelými budou odštípnuté nebo popraskané prvky. Jakmile pevně utěsníme všechny potenciální zdroje problému, můžeme začít s čištěním fasády.

Kartáč, voda a olej

Je důležité nezačínat práce mokrým čištěním. Tímto způsobem skončí velká část soli zpět ve zdivu. Čištění bychom měli zahájit otřením fasády suchým kartáčem, abychom odstranili co nejvíce soli. Poté můžeme teplou vodou (například tlakovou myčkou) smýt to, co se nepodařilo odstranit na sucho. Pokud jsou ještě místa, která nebyla zcela vyčištěna, můžete použít speciální odstraňovače výkvětů. Jakmile je fasáda čistá, lze ji natřít speciálním olejem na klinker. Ten zabrání pronikání vlhkosti do konstrukce a zároveň, pokud se uvnitř stále nachází voda, umožní její volný únik. Počítejte s tím, že olej může mírně ztmavit barvu cihel. Proto předem proveďte zkoušku na malé ploše na málo viditelném místě.

