Zdroj: Shutterstock

Je až s podivem, kolik sopek se u nás nachází. Jejich pozůstatky jsou nepřehlédnutelné. Tvrdé sopečné horniny totiž odolaly, zatímco usazeniny dávného moře kolem nich odnesla eroze. Vyhaslé sopky proto dnes ční vysoko nad okolní krajinu a často nabízejí úchvatný výhled.

Strategické vrcholky

Mnoho pradávných sopek je korunováno pozůstatkem hradu nebo tvrze a mezi nejatraktivnější patří Hazmburk, Bezděz či Trosky. Kopec pod nimi před 17 miliony let soptil stejným způsobem jako dodnes činná sicilská Stromboli. Pod zbytky středověkého opevnění můžete nejen vidět, ale i přímo si sáhnout do hodně hluboké minulosti, třeba na sloupcovité útvary, které vytvořila chladnoucí láva. Například Panská skála u Kamenického Šenova (viz úvodní fotografie) je přímo uměleckým příkladem úhledně vyvřelého magmatu, který připomíná varhany.

Které jsou vyhlášené

Naší patrně nejznámější horou sopečného původu je Milešovka, současně jde o nejvyšší vrchol Českého středohoří. Chlubí se i dalším nej, tady není nouze o vítr. Dokonce se traduje, že dny, kdy na Milešovce panuje bezvětří, spočítáte během jednoho roku na prstech obou rukou. Dost možná je i rekordmankou ohledně bouřek, a proto se jí přezdívá Hromová hora. Ale když se počasí vydaří, výhledy z ní vás okouzlí, odsud lze vidět Krkonoše, Krušné hory a prý dohlédnete i na Šumavu.

Než podniknete výšlap na Milešovku, dobře se oblečte, tady je pěkně větrno Autor: Shutterstock

Mrkněte se na geologický vývoj Milešovky:

V Českém středohoří ale najdete více kopců sopečného původu, mezi ně patří například bájná hora Říp nebo Zebín u Jičína.

Kde uvidíte kráter

Prackovská sopka v Českém ráji není na první pohled nijak nápadná. Má však výjimečně dobře zachovalý pozůstatek kráteru. Pravda, dnes je pokrytý vegetací a nezkušené oko ho nemusí poznat na první dobrou. Další oblíbená sopka Boreč nedaleko Lovosic je vyhlášená prouděním teplého vzduchu z průduchů u vrcholu. Nejde však o dech sopky, ta je skutečně už 30 milionů let vyhaslá. Systémem dutin zvaných ventaroly však zdola vzhůru proudí vzduch a horninový masiv, který celé léto střádal teplo, ho na podzim a v zimě ohřívá. V zimě je vzduch proudící z ventarol výrazně teplejší než okolí, až rozpouští sníh a v jeho dosahu se daří rostlině s přiléhavým názvem borečka vzácná.

Na vrcholu památné hory Říp najdete románskou rotundu sv. Jiří a sv. Vojtěcha Autor: Shutterstock

Sopka-mladice

Mnohem mladší původ má karlovarská sopka Komorní hůrka, která zcela utichla teprve před 10 tisíci lety. Patří k nejprobádanějším v Evropě a slavný spisovatel a dramatik J. W. Goethe navrhl prokopat tunel k jejímu středu, aby se prokázalo, zda má komín a zda se tedy skutečně jedná o sopku. Bavíme se o jedné z nejmladších čtvrtohorních sopek na území České republiky.

Nezapomeňte

Vyhaslé sopky na svých svazích hostí výjimečná a vzácná společenstva flóry a fauny, proto se mnohdy jedná o chráněná území a přírodní památky. Ohleduplní návštěvníci jsou zde vítáni a každá strážkyně z dávných časů vám nabídne jedinečný svět.

Zdroj: časopis Receptář