Zdroj: Nadace Partnerství – Adapterra Awards (Vojta Herout)

Odolnost vůči vedrům, suchu, ale také vichřicím nebo záplavám. Finalisté soutěže Adapterra Awards představili zajímavé projekty vy se na ně můžete podívat. A nejen to. Můžete ovlivnit, který z projektů získá letošní Cenu sympatie. Bude to permafarma, beton z dešťové vody, 30 let budování odolného lesa, ekologická myčka tramvají, dešťové záhony nebo 90 000 nově vysazených stromů. Je to na vás!