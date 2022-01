Zdroj: BowerBird/Aleš Jungman

Nadace dřevo pro život zahájila přihlašování do prestižní oborové soutěže Dřevěná stavba roku. Už dvanáctým rokem představuje široké veřejnosti díla těch, kteří umí doslova kouzlit se dřevem a vytváří dřevěné stavby šetrné k přírodě. I letos je pro soutěžící připraveno 6 soutěžních kategorií, do kterých mohou přihlásit realizace nebo návrhy různých typů dřevěných staveb, jako jsou rodinné domy, sruby, konstrukce, dětská hřiště, rozhledny či dřevěné interiéry.

Přihlašování do 12. ročníku soutěže Dřevěná stavba roku probíhá do 28. února 2022 na webových stránkách soutěže. Soutěžící, kteří se přihlásí do 31. ledna, navíc získají 20% slevu z registračního poplatku. V březnu bude pro soutěžní díla hlasovat odborná porota i široká veřejnost. Na konci dubna pak proběhne slavnostní vyhlášení letošních vítězů a jejich projektů.

„Nadace dřevo pro život se dlouhodobě věnuje edukaci odborné i široké veřejnosti v oblasti efektivního využívání a zpracování dřeva jako obnovitelné suroviny. Skrze naše projekty se snažíme vysvětlovat, že využívání dřeva je přirozená cesta k ochraně našeho životního prostředí, je to naše budoucnost. A právě jedním takovým projektem je také již tradiční oborová soutěž Dřevěná stavba roku, která se rok od roku těší většímu zájmu, a to jak

z pohledu přihlášených projektů, tak zájmu médií a veřejnosti,” uvádí ředitel nadace Stanislav Polák.

Spolu s veřejností hodnotí díla i odborná porota. Ta je složená z jedenácti odborníků z oblasti architektury dřevěných konstrukcí a staveb či interiérového designu. Porotci jsou rozděleni do tří hodnotících skupin podle své expertizy – na dřevěné konstrukce, dřevěné budovy a dřevěné interiéry. Přihlášená díla hodnotí zejména podle úrovně jejich technického zpracování, inovativnosti a způsobu využití dřeva.

Vítězné projekty z loňských let je možné si prohlédnout v galerii staveb.