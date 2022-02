Zdroj: Akademiekvality.cz

Španělský ptáček stejně jako ruské vejce nebo francouzské brambory patří mezi ryze česká a moravská jídla. Jen matou názvy. Například španělský ptáček patrně vznikl díky španělským kuchařům, kteří ho připravovali na dvoře císaře Rudolfa II. Tenkrát jen nepoužívali hovězí, nýbrž telecí. Nicméně plněné masové závitky přetrvaly dodnes.

Čtyři vychytávky

Někdo používá kýtu, jiný roštěnou. Hovězí maso krájejte přes vlákna.

Plátky naklepávejte od středu ke krajům. Přitom použijte potravinářskou fólii, což má dva důvody: neušpiníte si tolik okolí pracovního místa a současně nepotrháte vlákna.

Pokud chystáte větší počet ptáčků, které vyplní pekáček nebo dno kastrolu, ani je nemusíte převazovat (naskládané jeden vedle druhého udrží zavinutý tvar).

Na závěrečné dochucení přilijte trochu láku ze sterilovaných okurek. Drobnost, která hraje velkou chuťovou roli.

Suroviny pro 4 osoby: 4 plátky hovězí kýty po 150 g, 2 natvrdo uvařená vejce, 3 nakládané okurky, 4 lžíce plnotučné hořčice, 1 větší klobása, 1 cibule, 40 g špeku, sůl, pepř. Na omáčku: 30 g sádla, 2 menší cibule, 40 g špeku, 500 ml hovězího vývaru, 80 ml láku z okurek, 1 lžíce plnotučné hořčice, 1 plná lžíce hladké mouky

Postup: Plátky poctivě rozklepejte, aby byly opravdu tenké. Každý osolte a opepřete z obou stran. Z jedné strany je potřete hořčicí a na ni poklaďte dvě čtvrtky vajíčka, půlku podélně nakrájené okurky, proužek klobásy, proužek cibule a špalíček špeku. Plátky dobře zarolujte: přehněte strany, až pak zamotejte, utáhněte a svažte provázkem. V hrnci rozpusťte sádlo a na něm opečte ptáčky ze všech stran. Vyjměte je a odložte stranou. V hrnci opečte špek a cibuli až do světle hnědé barvy. Přidejte mouku, kterou také orestujte, nakonec hořčici a vývar. Dobře provařte a vraťte ptáčky zpět. Přikryjte a dejte do trouby na 150 °C asi na dvě a půl hodiny (duste doměkka). Měkké ptáčky vyjměte z nádoby. Omáčku zredukujte a dochuťte lákem z okurek, hořčicí, solí a pepřem. Postupně, abyste to nepřehnali. Chcete-li omáčku jemnější, propasírujte ji, někdo ji ještě před pasírováním rozmixuje. Jako příloha se tradičně podává rýže, ale stejně tak to může být knedlík nebo třeba bramborová kaše.



