Zdroj: Shutterstock

Někteří psí nebo kočičí mazlíčci spí se svými páníčky v posteli každou noc, a jiní na postel nemohou položit ani tlapku. Co je pro nás ale vhodnější? Přispívá to ke kvalitnějšímu spánku, nebo to naopak škodí?

Jsou dva tábory chovatelů. Zatímco jedni by si do postele kvůli hygieně chlupáče nevzali ani omylem, druzí si nedovedou představit, že svého čtyřnohého kamaráda nenechají spát v ložnici nebo v pelíšku. Pamatujte si ale, že pokud svého mazlíčka jednou naučíte chodit do postele a za nějakou dobu zjistíte, že vám to nevyhovuje, odnaučovat ho spaní v posteli bude velmi náročné.

Pro odnaučování můžete zkusit pozitivní motivaci pomocí klickeru nebo pamlsků, ale i tak se může stát, že se vaše zvířátko bude do ložnice dobývat ne zrovna tichým způsobem. Kočky budou mňoukat, psi štěkat a kňučet. Navíc mohou škrábat po dveřích, a tím je ničit. Než si chlupáče do postele nastěhujete, zvažte, jaké argumenty hovoří pro a jaké proti spaní s domácím mazlíčkem.

Výhody spaní s kočkou nebo psem v posteli

Uklidní vás – přítomnost kočky nebo psa v posteli má uklidňující účinky na nervový systém. Proto se psi využívají ke canisterapii a kočky k felinoterapii. Jestliže do postele večer uleháte po dni plném stresu a nervů, heboučká srst, pravidelný dech a u kočky vrnění vás rychle zbaví napětí.

– přítomnost kočky nebo psa v posteli má uklidňující účinky na nervový systém. Proto se psi využívají ke canisterapii a kočky k felinoterapii. Jestliže do postele večer uleháte po dni plném stresu a nervů, heboučká srst, pravidelný dech a u kočky vrnění vás rychle zbaví napětí. Pocit bezpečí – přestože malá plemena psů a kočky nepatří k nejdrsnějším hlídačům, i tak vám poskytnou pocit bezpečí. I malá plemena vás přece mohou na nebezpečí upozornit.

– přestože malá plemena psů a kočky nepatří k nejdrsnějším hlídačům, i tak vám poskytnou pocit bezpečí. I malá plemena vás přece mohou na nebezpečí upozornit. Zlepšují spánek – zvířata dokážou uvolnit svalové napětí, snížit krevní tlak a stabilizovat krevní oběh i srdeční rytmus.

– zvířata dokážou uvolnit svalové napětí, snížit krevní tlak a stabilizovat krevní oběh i srdeční rytmus. Posilujete vzájemné pouto – společným spaním upevňujete svůj vztah. Jen si dejte pozor, aby příliš silné pouto nevedlo u zvířat k separační úzkosti a váš mazlíček vydržel doma samotný.

– společným spaním upevňujete svůj vztah. Jen si dejte pozor, aby příliš silné pouto nevedlo u zvířat k separační úzkosti a váš mazlíček vydržel doma samotný. Zahřejí vás – zejména v zimě si přítomnost psa nebo kočky budete náramně užívat. Tato zvířata mají vyšší tělesnou teplotu, a tak vás budou v posteli hřát jako kamínka.

Nevýhody spaní s kočkou nebo psem v posteli

Ruší vás při spánku – zvířata se v noci pohybují více než lidé. Navíc reagují na dění v okolí. Psi můžou štěkat, kočky mňoukat nebo prskat. To může u lidí narušovat klidný spánek.

– zvířata se v noci pohybují více než lidé. Navíc reagují na dění v okolí. Psi můžou štěkat, kočky mňoukat nebo prskat. To může u lidí narušovat klidný spánek. Bakterie v posteli – zvířata, která se pohybují venku, si domů na srsti i tlapkách nosí nejrůznější choroboplodné zárodky, ale také exkrementy jiných živočichů. Proto je potřeba měnit ložní prádlo alespoň jednou týdně.

– zvířata, která se pohybují venku, si domů na srsti i tlapkách nosí nejrůznější choroboplodné zárodky, ale také exkrementy jiných živočichů. Proto je potřeba měnit ložní prádlo alespoň jednou týdně. Roztoči – špína, chlupy a prach jsou živnou půdou pro roztoče, kteří způsobují alergie. Právě proto by s mazlíčky neměli spát alergici.

– špína, chlupy a prach jsou živnou půdou pro roztoče, kteří způsobují alergie. Právě proto by s mazlíčky neměli spát alergici. Přenášení nákaz – některé mohou být pro člověka, zejména pro děti a těhotné ženy, nebezpečné. Psi mohou přenášet leptospirózu nebo toxokarózu, kočky zase toxoplazmózu.

Zdroj: akinu.cz, hobby.instory.cz, mujchlupac.cz