Špenát drží mezi zeleninou rekord v obsahu železa. Ale je to opravdu tak zázračná potravina, jak se zdá? Pokud chcete doplnit železo, měli byste zvolit asi jinou zeleninu. Ale to neznamená, že na špenát zanevřete. Jak to s ním je doopravdy?

Vyzkoušejte výborné špenátové palačinky se sýrem:



Špenát - železný šampion s háčkem

Podle odborníků hraje železo klíčovou roli pro fungování našeho těla. Je nezbytným prvkem, který se nachází v myoglobinu a hemoglobinu, což jsou bílkoviny zodpovědné za přenos kyslíku z plic do tkání. Díky tomu můžeme dýchat.

Špenát je skutečně bohatý na železo s obsahem 2,9 mg na 100 gramů, jak nám sdělují odborníci na italskou kuchyni. A to z něj opravdu činí rekordmana mezi zeleninou. Bohužel, 95 % železa obsaženého ve špenátu je jako živina nepoužitelných, a to kvůli přítomnosti kyseliny šťavelové, která brání jeho kompletnímu vstřebání organismem.

Brokolice a čočka - lepší alternativa pro železo?

Apetitonline.cz nás seznamuje s lepšími zdroji železa, jako je brokolice nebo vařená čočka. I když špenát obsahuje více železa (3,3 mg na 100 gramů) než brokolice (1,1 mg na 100 gramů), je třeba vzít v úvahu, že sníst 100 gramů brokolice není tak obtížné, jako se pokusit spořádat stejně těžkou hromadu špenátových listů. Navíc čočka nabízí podobný obsah železa jako špenát, s přibližně 2,3 mg na 100 gramů.

Závěr? Jezte špenát, je zdravý a má plno zdravotních benefitů pro naše tělo. Pokud ale skutečně potřebujete doplnit železo, zařaďte do svého jídelníčku i jiné potraviny nebo sáhněte po doplňcích stravy.

Zdroj: botanic.cz, italskakuchyne.cz, apetitonline.cz