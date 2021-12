Zdroj: Richard Semik / Shutterstock.com

Bramborový salát je vánoční stálice a také předmět mnoha sporů. Každá rodina má svůj nejlepší recept a spory o tom, zda do bramborového salátu patří uzenina, hrášek, nebo majonéza, se svou razancí vyrovnávají debatám o nejpalčivějších politických tématech. Samozřejmě pokud máte svůj recept, který vám naprosto vyhovuje, není důvod něco měnit. Pokud ale máte pocit, že svůj ideální bramborový salát teprve hledáte, případně máte chuť na změnu, můžete vyzkoušet následující recept. Je to salát v ne úplně tradičním složení, přesto z klasických ingrediencí, skvěle chuťově vyladěný. Nezlikviduje vám žlučník, ale ani nebudete mít pocit, že jíte dietní verzi. Za vyzkoušení tedy rozhodně stojí. A mějte na paměti, že salát potřebuje v lednici odležet, minimálně tři hodiny, ale klidně i do druhého dne.

Ingredience a postup přípravy bramborového salátu

Budete potřebovat: 1500 g salátových brambor, 3 mrkve, 1 cibuli, 3 vejce natvrdo, 20 dkg šunky v celku, 200 g majonézy, 1 lžičku soli. Mrkev uvaříte v láku, na který budete potřebovat: vodu v množství do kastrůlku, 1 bobkový list, špetku soli, 5 kuliček pepře, 1 polévkovou lžíci octa, 3 kuličky nového koření.

Základem každého bramborového salátu jsou brambory typu A (salátové) uvařené ve slupce, čímž si zachovají výraznější chuť Autor: Witold Ziomek / Shutterstock.com

Brambory varného typu A (salátové) omyjte a dejte vařit ve slupce v osolené vodě. Jakmile jsou vařené (zjistíte tak, že když do nich píchnete vidličkou, lehce projde), slijte je, nechte vychladnout, oloupejte a nakrájejte na kostičky. Mezitím, co se vařily brambory, uvařte oškrábanou a omytou mrkev v láku na skus, nesmí být tvrdá, ale ani rozvařená. Mrkev po uvaření nakrájejte na kostičky a přidejte k bramborám. Stejně tak přidejte natvrdo uvařená, oloupaná a na kostičky nakrájená vejce a nadrobno nakrájenou oloupanou cibuli a šunku. Nakonec přidejte majonézu a teprve v tu chvíli zlehka promíchejte odspodu nahoru, nemíchejte vydatně s každou přidanou ingrediencí, abyste neměli ze salátu kaši. Přisolte, podle potřeby můžete lehce okyselit citronovou šťávou a nechte odležet v lednici. Se solením a kyselením to nepřežeňte, při odležení se chutě spojí a promění a je lepší salát ještě před podáváním ochutnat a případně lehce dochutit než to se solí při přípravě přehnat. Každopádně salát ještě před podáváním lehce promíchejte.