Zdroj: shutterstock

Čištění televize je kritickým a mnohdy zanedbávaným aspektem její údržby. Bez ohledu na to, jak pečlivě jste vybírali svůj přístroj, špatná péče může rychle ožrat obraz a váš zážitek ze sledování oblíbených pořadů. Je tedy čas vzít otěže do svých rukou a naučit se, jak se správně postarat o svoji televizi.

Nejbezpečnější cesta čištění televize odhalena!

Jak čistit televizi?

Prvním krokem je vypnutí televize. Mělo by to být samozřejmé, ale pro jistotu to zopakujeme. Kromě bezpečnosti také lépe uvidíte prach a šmouhy. K čištění použijte měkký hadřík, kterým jemně setřete prach. Pak se můžete pustit do odstraňování otisků prstů a dalších nečistot. K tomu použijte speciální čistič na televizory. Aplikujte ho na hadřík, nikdy ne přímo na televizi!

Čím rozhodně televizi nečistit?

Teď se dostáváme k tomu, čemu byste se měli při údržbě televize vyhnout za všech okolností. Zapomeňte na abrazivní čističe, papírové ručníky, houbičky a, ačkoliv to zní divně, i na vysavač. Abrazivní čističe a houbičky mohou poškrábat povrch obrazovky, zatímco papírové ručníky mohou zanechat šmouhy. A vysavač? Ten může vytvořit statickou elektřinu, která může poškodit elektroniku vaší televize.

Statická elektřina při čištění televize?

Je docela zajímavé, že vysavače mohou vytvořit statickou elektřinu, která může poškodit vaši televizi. Statická elektřina se vytváří třením - v tomto případě třením vysavače při odsávání prachu. Když se tento statický náboj dostane do blízkosti citlivých elektronických součástek, může je poškodit. Přestože se statická elektřina obvykle projevuje jako nepatrný šok, který je pro člověka neškodný, pro malé a citlivé součástky v elektronice může být ničivý.

Zdroj: goodhousekeeping.com, samsung.com