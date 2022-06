Zdroj: Shutterstock

Kdo chce něco opravdu dobře připevnit do zdi, použije chemickou kotvu. Co to je? Jak se aplikuje? Jaké jsou požadavky na stěnu, kotvu i materiál?

Chemická kotva je dvousložkový kotvicí prvek na bázi pryskyřic, který smícháním obou složek rychle tuhne a vytváří nerozebíratelný pevný spoj. Velkou výhodou chemických kotev je jejich opravdu pevné spojení prakticky s jakýmkoli materiálem, absence pnutí a možnost zatečení do skulin.

Chemickou kotvu seženete v každém hobbymarketu, ale i v prodejnách, jako je Lidl, specializovaných prodejnách na barvy, autopotřebách apod. Prodává se většinou v kartuších do vstřikovací pistole. Pokud ale nepotřebujete celou velkou kartuš, existují i ampulkové verze.

Nejdůležitější je příprava

Použití chemické kotvy je vcelku jednoduché, ovšem má svá pravidla. Do zdi si připravíme otvor, do kterého chceme něco upevnit. Většinou se jedná o závitové tyče, na které pak připevňujeme těžší předměty, jako jsou police, markýzy apod. Otvor musí být dostatečně velký, aby se sem vešla chemická kotva i závitová tyč. Požadované průměry jsou většinou v technickém listu jednotlivých kotev. Ovšem chybu neuděláte, pokud budete počítat, že průměr díry je asi 1,5 až dvojnásobek průměru závitové tyče či šroubu. Pokud budete používat speciální síťkové vložky, bude zapotřebí trochu víc.

To nejdůležitější je pak vyčištění otvoru. Štětečkem nebo vysavačem je třeba otvor zcela vyčistit od prachu a nečistot.

Následuje příprava kartuše, tedy odříznutí ucpávky, nasazení špičky a umístění do pistole.

Důležité doplňky

Do díry můžete aplikovat chemickou kotvu okamžitě a následně pak do ní vešroubovat (!) závitovou tyč. Tyč dovnitř nevtlačujte, vytvořila by se bublina, takže materiál by nepřilnul k závitům. Závitovou tyč aretujte v požadované poloze a za několik minut už bude chemická kotva pevná tak, aby kotvu sama udržela.

Chemickou kotvu ale často nelze aplikovat bez dalších pomocných součástí. Kupříkladu u dutých cihel by chemická kotva vytekla do dutin a potřebný spoj by nevytvořila, proto se používají speciální vložky, které zpomalí průtok materiálu, nafouknutí vložky a vytvoření spoje.