Zdroj: shutterstock

Na podzim můžete sázet takřka všechny ovocné stromy. Některé, ale je to minimum, jako třeba meruňky, preferují sice jarní sázení, ale když vysázíte vše na podzim, rozhodně nic nezkazíte. Co si na sázení připravit?

Příprava na sázení

Připravte si strom, alespoň jeden dřevěný kůl (lepší jsou tři), pevnější šňůru, rýč a hnojivo. Nejlepší start je, když ponoříte kořeny stromu alespoň na 12 hodin do vody. Voda oživí kořeny.

Také zkontrolujte stav kořenů a ty poškozené odstraňte. Měly by být bílé a na pohled zdravé. Uříznutá část musí být přímo na půdě, jen tak kořeny začnou klíčit.

Co se týká půdy, i tu je třeba připravit. Odstraňte trávu, překypřete půdu a vyrobte jamku (ideálně alespoň dvojnásobnou, než je kořen stromu). Nalijte do mísy asi 10 litrů vody a vložte strom do půdy.

Vedle stromu dejte kůl a přivažte stromek. Na závěr začněte zasypávat stromek hlínou. Ke kořínkům dejte tu nejjemnější zeminu. Neustále kontrolujte stromek, ať stojí rovně apod.

Zdroj: levnepostriky.cz, abecedazahrady.cz