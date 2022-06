Zdroj: Xella

Dělám svépomocí přístavbu domu pomocí pórobetonu 375 mm. Jde o dvougaráž pro vyšší dodávku se skladovacím prostorem nad stropem. Podle projektu si však nejsem jistý, jak udělat ztužující věnec v úrovni stropu. Mám to celé vyšalovat? Jak hluboko se dávají nosníky desek a stropní vložky? Původně jsem chtěl použít klasický strop z hurdisek, ale to mi bylo projektantem zamítnuto, a tak použiji ytongové vložky.

Ztužující věnec v systémovém řešení pórobetonu firmy Xella se provádí podle jejich standardizovaných postupů. Ty můžete snadno najít na stránkách výrobce. Doporučujeme podrobně si tyto stránky projít, protože je zde spousta skvěle vysvětlených detailů, jejichž využitím se vyhnete velkým problémům. A to nemluvíme jen o konkrétním případu firmy Xella, ale obecně u každého výrobce stavebních materiálů. Prakticky všichni se snaží na své stránky vkládat technické listy a konstrukční řešení a návody, aby bylo možné aplikovat jejich výrobky co nesnadněji. Pokud budete mít dotazy, zkuste zavolat přímo do firmy. Často poradí ochotněji a sofistikovaněji, než stavební firma.

Systémové řešení věnce Autor: Xella

Tento Váš problém je popsaný ve strpím systému Ekonom a v Projektových řešeních. Minimální uložení nosníků na zdivu je 150 mm a stropní vložka musí přesahovat minimálně o 40 mm. Tím se vytvoří jedna celistvá strana. Na straně druhé pak je věncová tvárnice Ytong tl. 125 mm. Tím se vytvoří kapsa pro probetonování (samozřejmě s provázanými roxory.

Zdroj: xella