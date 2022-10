Zdroj: shutterstock

Máte hromadu úrody a chystáte se ji zamrazit? Pak zpozorněte. Není to tak jednoduché, jak se může zdát. Špatným zamrazením způsobíte to, že plody nevydrží a brzy se zkazí. Pojďme se podívat na správný postup.

Základním pravidlem je zamrazovat pouze ty plody, které jsou zdravé a nevadilo by vám je jíst ani čerstvé. Ideálně zamrazte úrodu hned, jak ji sklidíte, a po menších porcích, aby se vám s ní později dobře pracovalo.

Mrazíme fazole, hrách, mrkev a kukuřici

S těmi je to jednoduché. Mají hodně cukru a tím jsou pro mražení ideální. Lusky fazolí můžete nakrájet na menší kousky, kukuřičné klasy oloupat a zamrazit jen zrníčka. Před mrazením nezapomeňte zeleninu blanšírovat – naplňte hrnec vodou a mírně ji osolte. Přiveďte k varu a vložte malé množství zeleniny. Hrášek nechte vařit (blanšírovat) asi jednu minutu, fazole a mrkev asi tři minuty. Potom zeleninu vytáhněte a prudce ochlaďte v nádobě s ledovou vodou. Usušte.

Poté vyskládejte na plech tak, aby se jednotlivé díly nedotýkaly, a dejte na pár hodin mrazit. Poté vyndejte, přesypte do sáčku a je hotovo.

A co ovoce?

Zamrazte je celé, bez blanšírování. Opět vyskládejte celé, nebo nakrájené ovoce na plech s pečicím papírem a předmrazte. Pokud je vám jedno, že ovoce si nezachová tvar, protože s ním plánujete dělat třeba smoothie, můžete fázi s plechem vynechat, a rovnou mrazit v sáčku.

Jak zamrazit bylinky?

Omýt, nasekat a vložit do nádobek na výrobu ledu. Pak už jen zalijete vodou a necháte mrazit. Takhle máte po ruce bylinky připravené k vaření. Můžete takovou kostku hodit třeba do polévky, a to takřka bez práce.

