Rekonstrukce koupelny staré dvacet až třicet let je tak velmi často namístě, zvlášť pokud se dáte do rekonstrukce domu celého. Co tedy udělat, když už se do toho opravdu dáte?

Pod povrchem

Nevyměňujte jen dlaždičky nebo umyvadlo. Když už se do toho pustíte, zaměřte se hlavně na technickou stránku věci. Pozlátko navrchu vás sice bude těšit, ale nedostatek zásuvek vás přece štvát nemusí dalších dvacet let. Proto se zaměřte na to, zda rozvody jsou takové, jaké by měly být. Je dostatek zásuvek na elektrické kartáčky, holicí strojky apod.? Nepotřebujete nad zrcadlem světlo? Jsou zásuvky bezpečné pro vlhké prostředí? Stejně tak byste měli přemýšlet nad výměnou osvětlení za úsporné. Možná to nevypadá, ale v koupelně svítíte třeba častěji než v ložnici.

Stejně tak je třeba se zamyslet nad rozvody vody. Nepředpokládáme, že po roce 1989 byste je dělali v něčem jiném než v plastu. Ale kvalita plastových trubek se také změnila. Ty staré mohou být už po letech křehké a neznatelně popraskané. Uvnitř ale hlavně mohou být zanesené vodním kamenem do miniaturní světlosti. Kulové uzávěry mohou být zatuhlé a nefunkční. Při jejich výměně pak poznáte, že plast trubek opravdu není dokonalý.

Jsou koupelny, které volají po rekonstrukci už mnoho let (i desetiletí) Autor: ProBydlení

Když už mluvíme o rozvodech – zamysleli jste se někdy nad tím, proč musíte tak dlouho odtáčet teplou vodu? Co takhle trubky pořádně zaizolovat? Vždyť ohřev vody je pravděpodobně ta nejnákladovější položka, co v domě máte.

Postupme dál. Když už plánujete výměnu vodovodních baterií, můžete se také zamyslet nad tím, zda by nebylo dobré třeba ve sprše baterii zapustit pod omítku nebo sprchový kout udělat bezbariérový a odstranit tedy vaničku. Samozřejmě, že důležité je, abyste měli dostatečně silné stěny a podlahy. Ale na trhu jsou už výrobky, které počítají s menšími zástavbovými hloubkami, a to třeba i u žlabů do sprchových koutů, které normálně potřebují alespoň 100mm zářez do podlahy.

Na povrchu

To, co je viditelné, vás bude těšit. Nabídka obkladů, ale i speciálních stěrek se rozrostla na nepřeberné množství, ze kterého se vám zatočí hlava. Moderní jsou samozřejmě větší formáty, z módy už vyšly podstropní kolorované listely a i řvavé pastelové barvy už nejsou až tak populární. Ale samozřejmě, že váš dům, váš hrad, a tak si můžete dát cokoli dle vaší chuti.

Nezapomeňte však také na kvalitní podkladovou hydroizolaci a to, že pokládání velkých formátů je poněkud obtížnější než malých dlaždic. Hledejte kvalitu, nikoliv cenu a kvantitu. Lákavé nabídky na superlevné dlaždice z čínské provenience se můžou pekelně vymstít. Špatně vypálená dlaždice bude nasákavá, křehká, glazovaný povrch nebude tvrdý a popravdě řečeno – kdo ví, z čeho vlastně bude vyrobená. Stejně tak se zajímejte o zdánlivé maličkosti, jako jsou spárovací hmoty, tmely nebo rohy. Proč třeba vkládat nevzhledné plastové rohy, když zkušený pokladač zvládá zabrušování rohů do V, takže spáry na nárožích mohou korespondovat s těmi mezi dlaždičkami.

Velkoformátové dlaždice jsou dnes oblíbené, ale lepit by je měl raději odborník Autor: Rako

O tom, jaké skříňky si dát na stěny, jaká zvolit umyvadla, zrcadla vám raději ani povídat nebudeme. Inspirace máte na stránkách našeho časopisu dost a dost. Snad jen pár drobností, na které se zaměřit: když už budete kupovat nový nábytek, zaměřte se na ergonomii a detaily. Třeba na spáry, olepení akrylátových dvířek nemusí být viditelné po roce užívání. Vždyť už jsou technologie, kdy zde spáry ani nemusí být, což znamená méně problémů se zatékáním, špínou apod. Nebo taková madla na skříňkách, jsou výborná, pokud si tam chcete zavěsit ručník. Jenže přemýšlejte nad tím, jestli madlo s ostrými rohy ve výši kolen je přesně to, co potřebujete?

Do detailů provedená rekonstrukce koupelny by měla počítat i s komplexním špičkovým úklidem, na což jsou dnes speciální prostředky, které rozpustí fleky po stavebních hmotách. Tou úplně poslední fází by pak měl být speciální nástřik nebo nátěr impregnací. Nemyslete si, že to je hloupost. Moderní materiály dokážou zvýšit povrchové napětí tak, že voda se na dlaždičkách neusazuje a nevytvoří tak vápenné fleky. Taky ve spárách se nebude usazovat špína a dělat se plíseň.

