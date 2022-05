Zdroj: Shutterstock

Aby se váš sen o nové sprchové vaničce nerozplynul hned v počátcích a nemuseli jste v katalozích, na e-shopech nebo v obchodech dlouho hledat, měli byste vědět, podle čeho ji správně vybírat.

Přehlídka materiálů

Vaničky se zhotovují z více materiálů, nejčastěji jde o akrylát, litý mramor, smalt a keramiku. A jsme u prvního parametru, na který byste měli hledět. Každý materiál má svoje. Akrylátové vaničky jsou oblíbené z důvodů nižší hmotnosti, velmi dobrých tepelně izolačních vlastností, ale i zvukových. Akrylát je tvrdý, avšak křehký (snadno se poškrábe, třeba i špatně zvoleným čisticím prostředkem). Stojí o něco méně než vaničky z litého mramoru, které se také vyrábí v mnoha rozměrech a tvarech. Litý mramor má vysokou nosnost, je odolný a stabilní, snadno se udržuje v čistotě.

Smalt je v porovnání s předchozími finančně nejdostupnější, také dobře zvládá různé čističe, ale klouže (proto vybírejte vaničku opatřenou protiskluzovou povrchovou úpravou nebo dokupte protiskluzovou podložku či rošt). A keramika je výhodná z mnoha úhlů pohledu jako nosnost, odolnost, pevnost, snadná údržba... Zase však něco váží.

Sprchová vanička Asymetric Pro 10° z litého mramoru má pootočenou středovou zónu, proto nabízí komfortnější prostor Autor: Ravak

Veledůležitý design

Dobrý design představuje ideální snoubení vzhledu a funkce. U sprchové vaničky jde o další zásadní parametr výběru, s ním souvisí tvar i rozměry. A ty jsou prvořadé hlavně v malých koupelnách, kde se osvědčily prostorově nejúspornější čtvrtkruhové vaničky, po nich čtvercové. Velikost 80 x 80 cm sice není omračující, někdy však musí stačit. Mnohem pohodlnější je sprchování v obdélníkovém prostoru třeba 90 x 100 až 120 cm. Ovšem prodávají se i atypické tvary.

Testujte nanečisto

Pokud si můžete vybrat jinou vaničku, než jste měli dosud, ale nebude zrovna obří, postavte se do ní v prodejně (bez bot) a simulujte sprchování. Zkrátka ji zkuste nanečisto. Také si představte, že vám spadlo mýdlo a chcete se pro něj ohnout. Díky několika pohybům rychle zjistíte, zda jsou její rozměry dostačující.

Sprchová vanička Tigo je keramická a asymetrická o rozměrech 100 x 80 cm (lze si vybrat pravé, či levé provedení) Autor: Jika

Co s designem souvisí

Výška sprchové vaničky určuje komfort při vstupování a čím nižší, tím bezpečnější. Může být téměř nulová, zabudovaná do podlahy, stejně jako několikacentimetrová, či sedací (asi pod 30 cm). Vybírejte podle toho, co potřebuje vaše rodina. Což souvisí i s věkem a životním stylem. Třeba hlubší vaničku užijí především malé děti, pokud doma není vana, ale také majitelé psů (pro psy nevybírejte akrylátovou vaničku, byla by záhy poškrábaná). A čím jsme starší, tím spíš nechceme nebo nemůžeme překonávat bariéry.

Vaničky se dělí podle způsobu instalace buď na podezděné (uloží se do vyzděného lůžka a obezdí), nebo na samonosné, ty se připevňují na hotovou podlahu.

Je to vůbec možné?

Ověřte si předem, zda lze umístit sprchovou vaničku na podlahu, nebo do podlahy zcela zapustit i s ohledem na sifon a zajištění odtoku vody. Verze srovnat linii vaničky s podlahou je dnes opravdu žádaná, jenže ne vždy stavebně možná. STOP vašemu záměru může vystavit nejen panelový byt, ale třeba i koupelna v podkroví.

A kdyby se dalo zasahovat do podlahy hlouběji, pak si to možná rozmyslíte a místo sprchové vaničky zvolíte odtokový žlab v kombinaci s vydlážděnou podlahou.

Zdroj: Sanitino.cz, Cenovyradar.cz