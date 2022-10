Zdroj: Shutterstock

Než miminko povyroste natolik, aby se dokázalo byť s vaší pomocí sprchovat, pár let potrvá. Do té doby ho musíte koupat sami. Ale jak, když doma máte pouze sprchový kout?

Pokud rekonstrukci koupelny v nejbližší době nepředpokládáte nebo žijete v nájemním bytě, stačí se situaci přizpůsobit. Jde to překvapivě snadno.

Pro začátek

Některá děťátka vodu milují hned, jiná si na ni musí zvyknout. Když miminku nevyhovuje dětská vanička, zkuste koupací kyblík. Některý se prodává rovněž se stojanem, pak je koupání komfortnější i pro rodiče. Hygienu usnadní také koupací mýdla, která nalijete rovnou do vody v kyblíku. Orientačně se koupací kyblík používá do věku 3 až 6 měsíců.

Když miminku vanička nevadí, hlídejte si rozměry, aby se vešla do vašeho sprchového koutu. Některé dětské vaničky mají navíc výpusť, což je praktičtější. A ještě přidejte lehátko.

Když trochu povyrostou

Dětská vanička by klidně snesla i batole, ale udržet v ní dítě připomínající chobotnici už nejde. Pak si kupte nafukovací vaničku do sprcháče, často mívá čtvercový půdorys. Současně ji využijete také na cestách, až budete nocovat někde jinde, třeba o dovolené.

Druhou možnost nabízí nafukovací kruhový bazének. Může se stát, že ten už se do sprchového koutu nevejde, ale do prostoru koupelny ano. Jeho používání je jednoduché a službu „vany“ splní dostatečně.

Výměna sprchové vaničky

Dnes se preferují nízké sprchové vaničky, s minimální výškou třeba 3 centimetry, které co nejvíce splývají s podlahou. Důvodem je usnadnění vstupu do sprchového koutu. Nicméně v koupelnových studiích si můžete pořídit i hlubokou sprchovou vaničku, která se do stávajícího sprcháče vejde. Představuje kompromis mezi sprchováním a koupáním a pro malé děti je dostačující.

Jako chytrá horákyně

Mnoho výrobců vychází z půdorysů tradičních sprchových vaniček, aby se tyto hluboké dobře vešly i do menších koupelen. Některé jsou určené pro podezdění, jiné pro instalaci s obkladovým panelem, zde rovněž potřebujete nožičky. Najdete také hluboké vaničky s integrovaným sedátkem, což ocení i mnozí dospělí.

Hloubka třeba 25 cm je pro koupání mrněte dostatečná, navíc vyšší rám zamezí vodní spoušti v jejím okolí. Až dítko povyroste, zase ji zpátky vyměňte za nízkou vaničku. Ale nemusíte, protože hluboká vanička, byť výrazně menších rozměrů než tradiční vana, je docela praktická. Dokud vám nedělá problém překonat pár desítek centimetrů, abyste do ní vstoupili, klidně ji používejte i nadále.

