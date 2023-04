Zdroj: Shutterstock

Koupelna se sprchovým koutem bez vaničky má několik plus. Vypadá opticky větší a ani s vašimi přibývajícími léty nevznikne problém, nebudete muset překonávat bariéru. S čím je ale třeba počítat předem? Se spádováním podlahy.

Díky nízkým stavebním výškám některých odtokových žlabů se dá sprchový kout bez vaničky realizovat dokonce i v panelovém domě, ale právě tohle si musíte zjistit předem. Co byste ještě měli vědět?

Kdybyste se chtěli pustit do rekonstrukce sprchového koutu bez vaničky sami, tady máte praktický návod:

Proč se musí spádovat

Podlahu ve sprchovém koutě je třeba mírně naklonit, aby voda opravdu dobře odtékala, kam má. Většinou se doporučuje sklon podlahy 1,5 až 2 cm na délku 1 m. Ale ideální jsou právě 2 cm na 1 m, tedy 2 procenta. Toto platí jak pro odtokový žlab, který se převážně instaluje do podlahy těsně u zdi, tak pro odtokovou vpust umístěnou ve středu sprchového koutu.

Ověřte si předem

Za běžné minimum se považují odtokové žlaby s výškou od 7 cm, byť na trhu najdete jak vyšší, tak dokonce i nižší. Předem si zjistěte, zda můžete zasáhnout do vaší podlahy dostatečně hluboko. To by měl posoudit raději statik či stavební technolog.

Sprchový žlab Alca o šířce roštu 55 cm, minimální stavební výška 6,2 cm. Cena 1791 Kč Autor: Siko

Co je lepší

Žlaby se používají častěji už proto, že u nich stačí podlahu spádovat jedním směrem (vycházíme z předpokladu nejčastějšího užití žlabu, tedy dole u stěny). Ovšem u odtokového žlabu se lze setkat i s řešením, kdy ho designér navrhne instalovat do zdi (dole, kolmo k podlaze). Odtoková vpust naopak vyžaduje spádování podlahy všemi směry do středu, což je náročnější na realizaci. V menším sprchovém koutu to třeba nebude vůbec možné, stáli byste na nakloněných rovinách. Ale když máte ve sprcháči místa habaděj a chcete to…

Neřešte jen hloubku žlabu

Kromě délky a hloubky odtokového žlabu a rovněž materiálu, z něhož je vyrobený, myslete na další údaje. Odtokový žlab vybírejte podle kapacity průtoku, frekvence používání, jeho umístění a rovněž s ohledem na kvalitu sifonu.

A dál? Neméně důležitá je i správná hydroizolace sprchového koutu. Také zvolený typ sprchových dveří či zástěn hraje důležitou roli. A rovněž keramická dlažba, která se v tomto případě používá nejčastěji. Její menší formáty jsou jasnými vítězi, lépe se s nimi pracuje.

zdroj: Sanitino, Ravak