Majitelé moderních koupelen se možná usmívají, ale kdo žije v pronájmu nebo má starší koupelnu, tomu se sprchový závěs může hodit. Nepoužívá se jen do sprchových koutů, ale také k vaně. Třeba i k té, která je umístěná v prostoru.

Jde o levné řešení, které znaly generace našich rodičů a prarodičů, tak proč byste ho v koupelně nemohli mít i vy. Sprchový závěs zamezí úniku vody při očistě a ještě může vaši koupelnu hezky dozdobit.

Rychlá instalace

Závěsy jsou často opatřené kroužky, za které se navléknou na vodorovnou instalační tyč, která se připevní na dvou protilehlých stěnách. Kde to nejde, tam se ještě uplatní svislá tyč z jedné strany. Případně lze instalovat do stropu kolejničky (pak se závěs věsí jako záclony na takzvané žabky). K solitérně stojící vaně se vyrábí tyče s oblouky do tvaru dvojitého písmene U, pro vanu či sprchový kout v rohu připomínají tvar písmene L. Tyče můžou být i teleskopické či s pružinovým mechanismem.

Výběr materiálu

Využívají se syntetické textilie, často jde o polyvinylchlorid, také materiál PEVA (kombinace polyethylenu a vinylacetátu, znáte ji například u pláštěnek, má větší pevnost v tahu než PVC) či polyester. Ověřte si předem jejich povrchové úpravy, byť z logiky věci mají být závěsy voděodolné. V některých případech je vstupním materiálem recyklát. Rovněž se prodávají froté závěsy s pogumovanou stranou.

Z vnitřní strany jsou zpravidla jednobarevné, z vnější je může zdobit zajímavý dekor. Což je výhoda, díky nízké ceně se dají závěsy často měnit, a tak jednoduše ozvláštnit místo pro sprchování. Nebo sladit barvu či vzor například s koupelnovou předložkou či ručníky.

Vhodná délka

Aby závěs opravdu fungoval, měl by svou délkou dosahovat minimálně pod okraj vany či sprchové vaničky a směrovat dovnitř, jen pak po něm voda steče přesně tam, kam chcete. Pokud je příliš dlouhý a ve vaně či vaničce byste po něm šlapali, zkraťte ho. A jak předejít tomu, aby vás lehký závěs v malém prostoru nechtěně „objímal“? Zkuste tento trik: do dolního lemu přišijte několik magnetů.

Jak se o něj postarat

Zase to není žádná věda. Po sprchování ho nechte roztažený. Spadají z něj kapky vody, zabráníte potenciálnímu riziku vzniku plísní a ještě hezky skryjete místo očisty. Nebo ho otřete dosucha. Mnohé závěsy lze také vyprat v pračce.

Moderní řešení: rolety

Závěsy může nahradit sprchová roleta. Když ji nepoužíváte, jen ji po oschnutí vytáhnete ke stropu, kam se montuje, a prostor zůstane otevřený. Instaluje se do kazety ve stropě, nebo na úchyty šroubované přímo do stropu. Na spodním okraji je lišta, která staženou roletu udrží na svém místě. Doporučuje se do menších koupelen.

