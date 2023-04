Zdroj: shutterstock

Špunt umyvadla se zasekl a vy nevíte, co dělat? Nezoufejte! S naším průvodcem zjistíte, co to click systém je, jak funguje a dáme vám i tipy na opravu! A vše budete mít pod kontrolou.

Znáte ten pocit, když se vám špunt umyvadla zasekne a zničehonic z něj nemůžete dostat vodu ven? Jistě, nejste sami! Je to nepříjemná situace, kterou občas zažijeme všichni. Ale nezoufejte! Právě čtete článek o tom, jak se s tímto problémem vypořádat. Pojďme se podívat na to, co je click systém, jak ho opravit a jakým věcem se příště vyhnout.

Pokud se chystáte click systém opravit svépomocí, jde to, ale určitě se podívejte na toto video:

Click systém je geniální vynález

Click systém u špuntu je elegantní řešení pro otevírání a zavírání odtoku vody. Najdete ho ve vanách i v umyvadlech. Funguje na jednoduchém principu stisknutí, kterým uvolníte nebo uzamknete špunt. Když vše funguje, jak má, je to skvělá vychytávka, která zpříjemňuje každodenní rutinu. A když se zasekne? No, přesně na to se zaměříme dále.

Zaseklý špunt? Následujte tyto kroky k úspěchu!

Než začnete v panice volat instalatéra, zkuste se podívat na jednoduché kroky, které můžete udělat sami. Nejdříve zkontrolujte, zda není špunt ucpán nečistotami, jako jsou třeba vlasy. Pokud ano, odstraňte je a zkuste špunt otevřít znovu. Pokud to nepomůže, můžete zkusit odšroubovat horní část špuntu a zkontrolovat, zda není mechanismus poškozen nebo znečištěn. Toto ale není u většiny nových systémů možné. Pokud problém přetrvává, může být čas zavolat odborníka nebo si vzít kleště a pustit se do toho po vlastní ose.

Stále zaseklý?

Pokud jste vyzkoušeli všechny předchozí rady a špunt stále nejde ven, možná bude nutné sáhnout po kleštích a rozmontovat spodek umyvadla. Než se pustíte do práce, ujistěte se, že jste zavřeli přívod vody a připravili si nářadí, jako jsou kleště a šroubovák.

Pod umyvadlem najdete sifon, který je spojen s odtokovou trubkou. Uvolněte šrouby nebo matice, které sifon připevňují k odtokové trubce a umyvadlu, pomocí kleští nebo šroubováku. Poté opatrně odstraňte sifon z odtokové trubky a umyvadla. Mohou z něj vytéct zbytky vody, takže je dobré mít po ruce hadr nebo kýbl.

Nyní vidíte špunt zespodu. Zkuste ho uvolnit ručně nebo kleštěmi. Pokud je to nutné, můžete zkusit jemně na špunt poklepat. Jakmile se špunt uvolní, pořádně ho zkontrolujte, možná bude nutné koupit náhradní díly a nahradit je za staré.

Pokud jsou všechny součástky v dobrém a čistém stavu, připevněte sifon zpět k odtokové trubce a umyvadlu, utáhněte šrouby nebo matice a otevřete přívod vody.

Proč se špunt zasekl? Zjistěte, co se může pokazit

V průběhu času se mohou ve špuntu nahromadit nečistoty, vlasy nebo zbytky mýdla, které mohou způsobit, že se click systém zasekne. Pravidelné čištění a údržba umyvadla a špuntu mohou tomuto problému předejít.

Někdy může být příčinou zaseknutí poškozený nebo opotřebený mechanismus uvnitř špuntu. V takovém případě by měl být špunt vyměněn za nový. Může se také stát, že máte umyvadlo nové a click systém byl špatně nainstalován. V takovém případě neváhejte a reklamujte ho. Ačkoli je to méně časté, může se stát, že click systém má vadu přímo od výrobce. I zde je namístě reklamace.

