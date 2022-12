Zdroj: shutterstock

Mnoho keřů zvládne přežít zimu samo o sobě, jsou ale druhy, kterým musíte pomoci. Řeč je třeba o dřevinách ze Středomoří, palmách a citrusech. Stejně tak vaši pomoc budou potřebovat cesmíny, magnolie, abélie, nandiny a i olivovníky.

Jak jim pomoci?

Nejlepší ochranou je schovat keře před nepřízní počasí. Skvěle funguje, když je umístíte do závětří budov nebo pod stromy s velkými listy.

V případě, že očekáváte velmi mrazivé počasí, můžete keře chránit přikrytím netkanou textilií nebo větvemi. Takovou ochranu potřebují převážně vysoké jalovce a některé jehličnany. Nechráníte je tak jen před mrazem, ale také před příliš silným nánosem sněhu, který by mohl stromům zlámat větve.

Ještě před příchodem prvních mrazů je důležité zajistit, aby keře dostávaly dostatek vody. Pravidelná a dobrá zálivka je klíčová pro to, aby se rostliny připravily na zimu. Jakmile přijdou mrazy, je vhodné zálivku omezit, aby se rostliny připravily na období sucha.

Co se týče hnojení, je důležité používat výživy s nižším obsahem dusíku v posledních týdnech před mrazem. Vysoký obsah dusíku by mohl způsobit, že rostliny budou růst příliš pozdě do zimy a nebudou dobře připraveny na mráz. Ideálně byste měli používat hnojiva s vyšším obsahem fosforu a draslíku, která pomáhají posilovat kořeny a připravují rostliny na zimu.

