Chcete chytit nostalgii za pačesy a míříte na dovolenou pod stan? Základní vybavení na stanování a kempování se vyplatí, je to přece jen lepší, než spát naostro a pod širákem. Jak rychle sehnat všechno, co potřebujete? Zamiřte na Výstavu stanů 2023 na pražské výstaviště v Letňanech.

Výstava stanů a dalších potřebných věcí na stanování a kempink je tradiční akcí. Na jednom místě máte šanci najít, osahat či vyzkoušet to, co opravdu potřebujete, nebo se poradit. A navíc: výstava končí 20. srpna, tak to by v tom byl čert, aby nenabídla nějaké příjemné slevy.

Postavit stan asi zvládnete, ale co takhle týpí, to byste také dali? S tímto návodem určitě!

Maximální výstava stanů v Praze (výstaviště je kousek od metra C, stanice Letňany) je největší akcí svého druhu ve střední Evropě. Kromě samotných stanů si můžete vybírat z mnoha spacáků a karimatek různých typů (i samonafukovačky budou). A pozor, spacáky i karimatky si osobně nejprve vyzkoušejte, na výstavě je k tomu určený prostor. Kromě toho objevíte také praktické batohy, kempinkový nábytek a rovněž outlet obuvi na turistiku a volný čas.

