Dnes víc než jindy se hodí myslet na zadní kolečka. Jednou z pojistek na budoucnost se můžou stát starožitnosti, které se považují za střednědobou investici. Třeba je máte doma, ani o nich nevíte.

Co je co

Ať už se bavíme o nábytku, interiérovém doplňku nebo radosti typu klenoty či mince, obecně se slovem starožitnosti označují předměty vzniklé do 2. světové války. Některé zdroje dokonce uvádí, že jde o věci starší 50 let.

Což je jen první část informace. Jak zní ta druhá? Starožitnost má uměleckou i finanční hodnotu a musí být funkční. Ne všechno, co je staré, lze tudíž považovat za starožitnost. Obecně ještě platí, že slavná jména či výrobci stejně jako menší počet dochovaných předmětů či limitované kolekce mají větší šanci aspirovat na označení starožitnost.

Skrytá výhoda

U starožitného nábytku nepřekvapí cenová pestrost. Stačí se podívat na několik e-shopů s tímto artiklem, abyste zjistili, že například zrestaurovaná smrková barokní postel s intarziemi může stát kolem sto tisíc a další ve stylu art deco z laťovky, kterou restaurování teprve čeká, se prodává za pár tisíc. Jinak řečeno: najdete i starožitný nábytek cenově srovnatelný s moderním. Ale u toho opravdu starého považujte za výhodu kvalitní a ekologické provedení, nečiší z něj chemické přípravky a lepidla. Třeba u té postele stačí přidat nový rošt a matraci a můžete ji používat. Starožitnosti nemusí být jen pro potěchu oka.

Kde zjistit cenu

Objevili jste například v pozůstalosti zajímavý kus nábytku či interiérový doplněk a nevíte, zda má nějakou hodnotu? Alespoň rámcově byste o něm měli něco vědět. Například jak ocenit starožitný nábytek, se dozvíte zde. Doma si projeďte specializované weby a porovnávejte, zda se váš předmět s nějakým neshoduje. Poradit se můžete rovněž v Asociaci starožitníků.

Zajděte do několika obchodů se starožitnostmi, pak si snáze porovnáte informace z více zdrojů. Odhady nabízí také aukční domy. A poslední cestou je oslovení soudního znalce, to se však vyplatí, když víte, že vlastníte skutečně cennou starožitnost, nebo v případě dědického řízení či majetkového vyrovnání.

Jak ji prodat

Řekněme, že skutečně vlastníte starožitnost, a chcete ji prodat. Nabídněte ji starožitníkům, můžou ji odkoupit hned a vy dostanete také hned zaplaceno. Šance na větší zisk nabízí komisní prodej. Starožitník převezme váš poklad, a až se prodá, dostanete zaplaceno. Nebo lze nabídnout starožitnost do některé aukce. Můžete získat mnohem víc než v případě komisního prodeje či výkupu za hotové, kde je konečná cena předem stanovená, ale stoprocentní jistotu vám nikdo předem nedá.

A když se rozhodnete, že si starožitnost necháte? Budete se z ní těšit a v případě nábytku a dalších užitkových předmětů vám ještě poslouží. Pořád budete mít doma cennou věc. Obecně se starožitnosti považují za střednědobou investici. Před nástupem covidu odborníci uváděli, že se ročně zhodnocují řádově asi o čtyři procenta. Co bude dál, ukáže čas.

