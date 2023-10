Zdroj: Restaurant Week

Restaurant Week je populární gastronomická akce, která se ve světě pořádá už přes 30 let. Pravidelně se koná v New Yorku, Chicagu, Londýně a dalších evropských městech. Letos na jaře jsme se jí dočkali i u nás, a právě dnes startuje její podzimní edice, která bude probíhat až do 12. listopadu.



„Všichni šéfkuchaři pro Restaurant Week sestavují speciální festivalové menu, které by mělo být zajímavé, originální a hravé. Zároveň každá edice přináší možnost pracovat se sezónními ingrediencemi, které nabízí středoevropské podnebí. V podzimní edici tak najdete lanýže, šneky, jablka, houby nebo brambory. Z festivalových menu je cítit barva podzimu, a to je to, co chceme a čím je festival Restaurant Week unikátní,” říká Anna Grosmanová, úspěšná foodblogerka, která za akcí v Česku stojí.



Jak festival probíhá?

Během konání festivalu, tedy od 25. října do 12. listopadu, nabízejí vybrané restaurace speciální tříchodové degustační menu za výhodnou cenu 790 Kč, v některých podnicích zaplatíte o 200 korun méně. V ceně je předkrm, hlavní chod a dezert – vybírat můžete z masové a vegetariánské (případně veganské) varianty. Každý plnoletý host dostane navíc jako dárek uvítací koktejl.



Všechny chutě světa

Výběr je opravdu pestrý a ochutnat můžete českou i mezinárodní kuchyni. Převažují v něm pražské restaurace, ale degustační menu si můžete dopřát také v Táboře, Písku, Kostelci nad Ohří, Mělníku, Plzni, Hořovicích, Poděbradech a ve Strakonicích. Mezi restauracemi najdete opravdu vyhlášené podniky, jako je Amano, Augustine, Aromi, Di Nuovo, La Bodeguita del Medio, Sansho nebo V Zahradě. Zajít můžete také na vyhlášený burger do Dishe nebo navštívit některé z populárních bister.



Jak si zarezervovat stůl?

Je to snadné. Navštivte webovou stránku Restaurant Week, vyberte lokalitu a počet hostů. Zobrazí se vám nabídka všech zúčastněných restaurací. Po rozkliknutí vybrané restaurace si můžete prohlédnout nabízené menu i medailonek restaurace a následně si ve formuláři zvolíte termín a čas návštěvy. Vybírat můžete také podle nabízených festivalových jídel.

Restaurace La Bodeguita del Medio - vepřová panenka s batátovým pyré Autor: Restaurant Week

Udělejte si radost

Cílem festivalu je představit široké veřejnosti umění špičkových šéfkuchařů a umožnit jí návštěvu předních restaurací za výhodnou cenu. Během dvou týdnů tak můžete ochutnat výjimečné ingredience i jedinečné kombinace a užít si atmosféru prvotřídních podniků. Pro představu nabízíme výběr 10 zajímavých jídel, která si můžete dopřát:

Kančí kýta, šípková omáčka s rybízem, mandlové krokety, pečená dýně a kaštany (Dvůr Perlová voda)

Křepelka s rakytníkovou omáčkou, domácí škvarkové pagáče, brusinky (Fuel Bistro)

Houbový kuba: fermentovaná pšenice, houbové kyselo, ovčí sýr, černý česnek, nakládané houby, garum, bez, prach (Sůl a řepa)

Grilovaná chobotnice, květákové pyré, pražené arašídy, rajčatová omáčka s máslem (V Zahradě)

Hovězí tatarák s kapary a zauzeným žloutkem (La Cucina Tusarova)

Selečí porchetta s bramborovým pyré a fritovanou šalotkou (Amano)

Krájená kachna z Barbarie kachny, omáčka z portského vína a višní (Atelier Petřín)

Rendang z daňka s roti chlebem, kokosová rýže, chilli džem a papájový salát (Sansho)

Vepřová panenka s batátovým pyré a pikantní kokosovou omáčkou (La Bodeguita del Medio)

Risotto z červeného vína s kaštany a dýní (Di Nuovo)

Zdroj: restaurant-week.cz