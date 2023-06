Zdroj: shutterstock

Podpořte úrodu zeleniny a květin jednoduchým trikem. Nic speciálního na to nepotřebujete, pouze obyčejný chléb, který je součástí každé domácnosti. Toto levné hnojivo nastartuje mohutný růst rostlin a chutnější plody. Jak si hnojivo vyrobit doma a které rostliny ho nesnesou, prozradíme v článku.

Pokud vám zbyl kousek chleba a už ho nechcete nebo je plesnivý, nevyhazujte ho do koše. Na zahradě udělá s vašimi rostlinami a plodinami divy a spolehlivě nahradí hnojiva s chemikáliemi. Podpoří jejich růst a plody budou chutnější.

Chléb jako hnojivo použijete v různých formách: vyrobíte z něj koncentrát nebo ho celý zakopete do půdy. Jak na poslední způsob, vám prozradí video:

Užívejte chléb jako hnojivo správně, jinak některé rostliny zahubíte

Tajnou přísadou chleba, která se postará o růst, je droždí. Nesypte však chleba ke všem rostlinám, protože některé druhy ho nesnesou a mohou zemřít. Negativně působí na česnek, cibuli a brambory. Skvěle vám zafunguje u lilků, rajčat, jahod, melounů, paprik a květin.

Zálivku k zelenině používejte 15-20 dní, kdy je půda dostatečně prohřátá. Ideální čas nastává na jaře při sběru sazenic a výsadbě rostlin. Ke květinám ho můžete přisypávat i několikrát za sezonu, první várka by měla být na jaře před růstem, druhá před kvetením. Za týden budete moct pozorovat výsledek tohoto jednoduchého a levného triku.

Vyrobte si hnojivo z chleba doma

Příprava domácího chlebového hnojiva je velmi snadná. Využít můžete i zbytky, které nakrájíte na kousky a usušíte. V nádobě pak chléb zalijte teplou vodou, přikryjte pokličkou a nechte kvasit 7 dní na teplém místě či na slunci. Teplejší prostředí proces urychlí. Nálev pak zřeďte vodou a nalijte ke kořenům sazenic.

Chléb můžete také přidat do kompostu, do kterého uvolní dusík jako další zdroj živin. Kompost pak při přesazování dodá rostlinám potřebné živiny a podpoří růst. Chléb, a to i plesnivý, však může přitahovat škůdce, a tak je potřeba jej řádně zakrýt, zakopat nebo rozdrobit na menší kousky.

Teď už víte, že starý chleba do koše nepatří, naopak ho skvěle využijete v domácnosti.

