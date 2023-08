Zdroj: Shutterstock

Ručníky jsou bezvadné, ale i když se o ně dobře staráte, nevydrží pěkné navždy. Nevyhazujte je, až doslouží, a vyrobte z nich domácí přezůvky. Nebo koupelnovou předložku, praktické úklidové hadříky, zero waste odličovací tampony či třeba pončo pro děti.

Na recyklaci se dá použít čistě froté, ovšem velkou službu prokážou i ručníky z jedné strany se smyčkami a z druhé strany s vaflovou strukturou. Nebo směs bavlny a bambusu či bavlny a moderních syntetických vláken. V co všechno můžete staré ručníky proměnit?

Třeba v kouzelný kobereček ze spousty froté ruliček. Ani se nešije, jednotlivé díly stačí přilepit k podkladu:

Nová koupelnová předložka

Ještě rychleji vytvoříte koupelnovou předložku tak, že sešijete dva ručníky po obvodu. Aby se neshrnovaly, prošijte je křížem. Komu je to málo, ten si z ručníků nastřihá delší pásy, konce sešije. Ze tří super dlouhých pásů splete cop, zatočí do šneka, znovu prošije. Detailní návod nabízíme zde.

Aby nezáblo od nohou

Nemáte v koupelně podlahové topení? A nechce se vám stát na mokré rohožce, kterou před chvíli využil po sprše jiný člen rodiny? Ušijte si domácí bačkory. Na zpevnění podrážky můžou posloužit staré žabky nebo nové vložky do bot. Postup najdete tady. Ale domácí pantofle vlastně ani nemusíte šít, někdo jen slepí k sobě jednotlivé díly.

Opakovaně použitelné odličovací tampony

Snazší už to být nemůže: nastřihejte kolečka, vždy dvě spojte (přišijte, oentlujte) a prošijte křížem. Komu by vadily viditelné stehy, může kolečka prošít po obvodu plus nechat rezervu na jejich obrácení na rub, a pak tento poslední otvor sešít. Nebo zvolte jiný tvar, ale kolečka jsou pro odličování nejpraktičtější. V tomto případě se vyplatí být trochu vybíravý a volit takovou strukturu ručníku, která bude vaší pleti lahodit.

Naopak na žínku je vhodnější klasický obdélníkový tvar.

Odličovací tampony ze starého froté máte ušité za chvilku, třeba i v ruce Autor: Shutterstock

Něco pro dospělé, jiné pro děti

Další tip na bleskurychlou proměnu nabádá sešít 4 ručníky obvyklé velikosti (50 x 100 cm), aby vznikla maximální osuška. K rybníku nebo na slunění na trávě u chaty naprosto dostačující a ani vás nebude mrzet, když se ušpiní. Dětem nebo vnukům zase spíchněte ručníkové pončo. Potřebujete dva ručníky, v horní části vystřihněte půloblouky, sešijte. Ze zbytků ještě vystřihněte pár proužků, jimi spojíte boky, klidně i na knoflíky.

Až budete prát boty

Staré ručníky se hodí i při praní tenisek. Až je budete dávat do pračky v textilním sáčku (kdo ho nemá, využije starší povlak na polštář), do bubnu přidejte několik starých ručníků. Pomůže to botám i bubnu, nebudou se navzájem „fackovat“.

Uklízíme zero waste

Hadříky z ručníků se v koupelně hodí všude, vyčistíte jimi sanitu, vodovodní baterie i dlaždičky. Nastřihané tvary stačí olemovat. Nebo ušijte náhradní návlek na mop či na smeták (tady práci urychlí suché zipy). A určitě zvládnete i ruční prachovku (jako chňapka). Na výrobu větší prachovky potřebujete násadu, lepidlo a více ručníkových proužků.

