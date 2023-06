Zdroj: Shutterstock

Pro vyzdění klenby budete potřebovat šablonu. To je nástroj, který se používá při stavbě klenutého stropu. Pomáhá udržet správný tvar a rozměry klenby během stavby. Při stavbě zahradního sklepa s klenutým stropem může být použita šablona ze dřeva nebo z polystyrénu.

Rozměry šablony

Tvar šablony musí přesně odpovídat rozměrům budoucí klenby. Šířka šablony závisí na tom, zda se rozhodnete pro jednoduchou místnost s půlkruhovou klenbou, nebo budete vytvářet křižování dvou klenutých chodeb.

Stavba klenutého sklepa:

Šířka šablony a ližiny

Pro jednoduchou chodbu bude stačit šířka šablony 1 metr. Ližiny, na kterých se šablona pohybuje, by měly mít plochu s co možná nejnižším třením pro co nejsnadnější manipulaci se šablonou.

Zdění klenby sklepa

Během vyzdívání klenby je důležité začínat vždy odspodu. Naneste maltu na podklad a poté položte cihlu tak, aby celou plochou dosedala na šablonu. Tímto způsobem dosáhnete optimální polohy spár, které směřují vždy ke středu poloměru klenby.

Kladení cihel

Jednotlivé cihly nesmí být položeny nakřivo nebo v jiném směru. Zdění jednotlivých řad by mělo probíhat současně na obou stranách šablony, což zajistí rovnoměrné zatížení šablony.

Vrchol klenby sklepa

Aby se klenba nezhroutila, musí být vždy ukončena vrcholovým klenákem. Klenák je tvarovaný segment klenby, který ji uzavírá v nejvyšším bodě. Vrchol klenby totiž nesmí být nikdy zakončen spárou. Po dokončení vyzdívání celé konstrukce můžete na povrch nanést vápenocementovou omítku.

Prefabrikovaný obloukový překlad Pro vytvoření klenby se také mohou použít železobetonové prefabrikované obloukové překlady. Tyto překlady se vyrábějí v různých rozměrech a mohou být použity až do rozpětí 4,5 metru.

Izolace klenutého sklepa

Podobně jako všechny konstrukce obklopené zeminou, i klenba by měla být izolována proti podzemní a zemní vlhkosti. Izolace spočívá v obalení konstrukce materiálem, který nepropouští vodu a zabraňuje prorůstání kořenů rostlin.

Klasická izolace

Sklep můžete izolovat před okolní zeminou klasickým izolačním pásem, stejně jako se izolují základy domu (asfaltový izolační pás nebo svařovací PE fólie). Tuto izolaci pak zasypete zeminou a před zasypáním můžete přidat tepelnou izolaci proti mrazu.

Přírodní izolace

Pokud vlhkost pronikne ze sklepa přes zdivo do okolního terénu, musíte ji někam a nějak odvést. Tuto práci za vás provede štěrk o velikosti 4 až 8 mm v tloušťce minimálně 10 cm.

Pomůže jíl

Avšak štěrk by sám o sobě nestačil, jelikož musíte zabránit vlhkosti z okolního terénu zpětně proniknout tímto štěrkem do konstrukce. Proto štěrk ochraňte vrstvou kvalitního jílu - nikoli jílovité hlíny, ale čistého jílu. Jeho vrstva by měla být minimálně 50 cm.

Ochrana jílové vrstvy

Jílová vrstva působí jako bariéra, přes kterou se voda nedostane. Avšak voda je schopná jíl odnášet při přímém působení, a proto je jílovou vrstvu potřeba ochránit další vrstvou štěrku frakce 4 až 8 mm, v tloušťce 15 až 20 cm. Na tento štěrk pak můžete položit humózní vrstvy pro vegetaci.

Geotextilní vrstva

Nicméně s ohledem na současné možnosti a množství dostupných materiálů je vhodné použít na poslední vrstvu štěrku také geotextilii. Geotextilie zabraňuje prorůstání kořenů a prostupování humusu do štěrku. Toto vrstvení má svůj význam také pro tepelnou izolaci. Vytvořením vrstvy o tloušťce 90 cm dosáhnete nezámrzné hloubky, a tudíž se nemusíte obávat výskytu rosného bodu ve sklepě.

