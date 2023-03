Zdroj: Shutterstock

Mnozí začali tuto zimu na topení více využívat dřevo. Nahrazovali tak drahé energie. Spotřeba dřeva tak skokově vzrostla a mnozí zjistili, že jim zásoby, které dřív byly pouze na dotápění nebo na spíš vizuální dotváření tepla domova elegantním krbem, nestačí. A tak je zapotřebí mít zásoby na další zimu větší. K tomu je potřeba ale nový dřevník. Jak ho snadno postavit? Je několik možností. Jednou z nich je využití kari sítí, které jsou pevné, pružné, nerozbijí se a přitom nechávají dostatek prostoru pro větrání. Pojďme se na jednu takovou stavbu podívat podrobně.

Jak se staví dřevník:

S rozmyslem

Důležité je mít základní konstrukci – pevnou, zavětrovanou, aby byla stabilní a dokázala ochránit dřevo před povětrnostními podmínkami. Takže už umístění dřevníku by mělo být s rozmyslem. Pokud jej postavíte do cesty největším větrům a dešti, tak se může stát, že dřevo bude neustále vlhké. Nebo budete muset stranu dřevníku postavenou proti větru vybavit pevnějším materiálem – obložit ji dřevem nebo třeba plechem. Takže mnohem výhodnější je dát dřevník tam, kde nebude překážet, ale také bude takříkajíc „za větrem“. Tam si můžete dovolit i jednodušší konstrukci, která využije právě výše zmíněnou kari síť.

S kari sítí se dají dělat i oblé rohy Autor: Atreon

Tloušťka drátu pro tento účel plně postačí 4 mm, oko by pak nemělo být větší než 100 x 100 mm. Tak je zajištěno dokonalé provětrání uloženého dřeva a zároveň i požadovaná stabilita celku. „Tvar samotné stavby je pak celkem na vás , ovšem neměla by přesáhnout výšku 2 m a při větších délkách přístřešku ani hloubku 1 m. To vše kvůli minimálnímu prořezu (standardní rozměr sítě je 2 m x 3 m) a zároveň opět pro snadné vysychání uloženého paliva,“ říká Patrik Duda ze společnosti Atreon.

Základ je základ

To nejdůležitější na každém dřevníku je podlaha, která musí být nad zemí. Dřevo musí provětrávat odspodu, a naopak nesmí od ní vlhnout. Základem by tak mělo být zvednutí podlahy od země. Někdo používá palety, ale ty často samy shnijí, takže se pak musí vyměňovat. Lepší je srovnání prostoru do roviny vysypaným štěrkem, probetonování základových patek (nebo zavrtání zemních vrutů) a následně vytvoření konstrukčního základového rámu. Tato verze vydrží desítky let bez jakýchkoli úprav a oprav.

Proč sušit dřevo? Takže letos byste měli topit dřevem, které jste si připravili minimálně minulý rok. Dřevem, které správně proschlo, takže bude lépe hořet, saze nebudou mastné, takže vám nebudou zanášet komín, a výhřevnost bude také lepší, protože energie spalování se nespotřebovává při přeměně vody ve dřevě na jiné skupenství. Pokud chcete vědět o správně vyschlém dřevě víc, podívejte se na náš článek.

Boky

Následně k této konstrukci vztyčíme svislé boky. Většinou z trámků, které vytváří rámy. Ty je třeba dostatečně zavětrovat, aby se nehýbaly. Neuděláte chybu, když některou ze stran pobijete prkny. Může to být třeba jen část nejdelší strany, nebo udělat efekt křížového pobití. Ale natřená prkna zpevní konstrukci a také zvýší odolnost proti povětrnostním podmínkám. Na zbytek použijte kari síť. Kari síť se připevní očky, drátem nebo u kovových konstrukcí se může přivařit.

Jednoduchý dřevník s volnými zády Autor: Atreon

Střecha

Pamatujte, že střecha musí mít dostatečný spád a přesah. S přesahem počítejte alespoň 20 cm na každou stranu. Střechu udělejte třeba z OSB desek a přikrytou lepenkou či asfaltovým šindelem. Ty ale dobře podlepte, protože při nízkém sklonu se mohou odtrhnout. Hrany a případný hřeben je lepší pokrýt oplechováním, aby krytinu nestrhl vítr. Také můžete použít plechovou střechu, která už je opravdu vysoce trvanlivá. Ovšem zde počítejte s nutností lepšího přibití, aby při větru nehlučela a neodletěla.



Zdroj: Český kutil, Zahrádkářská poradna, Hobio, Atreon