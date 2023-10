Zdroj: Rigips, Saint-Gobain

Martin s Karolínou se rozhodli pro koupi staršího domu v centru Lomnice nad Popelkou. Krátce poté věděli, že ho budou muset kompletně zrekonstruovat. Výsledek jejich snažení stojí za to – v domku si vybudovali nahrávací studio a včlenili do něj například kovovou lávku mezi podkrovními místnostmi.

Jejich cesta k vysněnému domovu byla ale strastiplná. I kvůli napjatému rozpočtu se pár přihlásil do Rekonstrukční výzvy společnosti Rigips. V ní se mu podařilo zvítězit, a tak získal některé materiály zdarma.

Když tehdy pětadvacetiletý Martin Dědek a jeho o čtyři roky mladší přítelkyně Karolína Bláhová před třemi lety hledali společné bydlení v Lomnici nad Popelkou, na první pohled se zamilovali do nevšedního rodinného domku umístěného na skalní vyvýšenině u železniční trati.

„Dům z roku 1906 splňoval všechno, co jsme si mohli přát. Nacházel se blízko centra města, ale zároveň poskytoval dostatek soukromí a pyšnil se rozsáhlou zahradou,“ vysvětlil Martin. Přestože bylo jasné, že objekt dosud využívaný jen k rekreaci bude muset projít rozsáhlou rekonstrukcí, aby se v něm dalo pohodlně bydlet, rozhodl se pár, že ho koupí.

Zůstalo jen obvodové zdivo

V době, kdy Martin promýšlel, jak k rekonstrukci přistoupit, narazil na Rekonstrukční výzvu pořádanou společností Rigips. Účast v ní pomohla, aby se s rekonstrukcí konečně odvážil začít, a zároveň jej přiměla udělat návrh rekonstrukce atraktivnější pro porotu. Jeho přístup se vyplatil a z dvaačtyřiceti přihlášených zvítězil.

Rekonstrukce RD v Lomnici nad Popelkou Autor: Rigips, Saint-Gobain

Poté začala dvouletá cesta k vysněnému domovu. „Dům jsme předělávali v podstatě celý. Odstranili jsme původní střešní krytinu, krov i dřevěný trámový strop s hliněným záklopem. Z původní stavby zůstalo pouze obvodové zdivo,“ vyjmenoval Martin.

Z původní půdy vytvořili Martin s Karolínou obytné patro se dvěma místnostmi – ložnicí a nahrávacím studiem. Martin dřív hodně hrál s kapelou a věnoval se i nahrávání ostatních. Po rekonstrukci se k tomu díky vlastnímu studiu mohl vrátit.

Pro konstrukci příček byly zvoleny modré sádrokartonové desky Rigips spolu s minerální izolační vlnou Isover UNI. Tato kombinace podle odborníků ze společnosti Isover, Saint-Gobain, výrazně omezuje pronikání hluku dovnitř i vně studia a současně hudba ze studia neruší okolí.

Lávka v podkroví

Původně tmavou chodbu mezi místnostmi v prvním patře Martin s Karolínou zcela zbourali. Vznikl zde otevřený prostor otevřený přes dvě podlaží, prosvětlený směrem na jih střešními okny.

Nahrávací studio se schodištěm tak propojuje pouze kovová lávka. Zateplení prostoru pomocí minerální vaty Isover pak bylo provedeno v šikminách až k hřebeni. „Lávka je sice trochu netradiční řešení, ale umožnilo nám celý dům prosvětlit,“ vysvětluje Martin.

Světlost ostatně upřednostnili v interiéru celého domu – bílá barva, světlé prvky a celkový minimalismus designu kompenzují malá okna a nepříliš velkou plochu místností. „V každém pokoji máme ale také nějaký zelený prvek, protože zelená je naše oblíbená barva,“ dodává Karolína. Inspiraci pro design interiéru hledal pár prý převážně na Pinterestu.

Suchá podlaha

Podlaha vznikla procesem takzvané suché výstavby s využitím sádrovláknitých desek Rigidur. Těžká plovoucí podlaha by podle odborníků z Rigips, Saint-Gobain, v podkroví s trámy nainstalovat nešla, protože by příliš zatížila nosnou konstrukci. Suchá podlaha je výrazně lehčí a dá se instalovat zhruba za týden. Skladba podlahy byla opatřena minerální kročejovou izolací Isover T-P, která zajišťuje, že se hluk nepřenáší do dalších konstrukcí.

Výraznou proměnou prošlo také přízemí. Zcela nový háv má například koupelna, osazená zelenými impregnovanými sádrokartonovými deskami, které jsou určeny pro vlhké prostředí a zabraňují vzniku plísní.

V obývacím pokoji zachovali Martin a Karolína původní krb s komínem. Není však jediným zdrojem tepla. Martin s Karolínou si do domu pořídili moderní tepelné čerpadlo a instalovali podlahové vytápění. V zimním období tak pár očekává výrazné úspory na energiích.

Teplo v domě kromě tepelné izolace drží i izolační trojsklo od firmy Glassolutions, které efektivně využívá sluneční energii a zároveň zajišťuje zvýšený akustický útlum pro lepší komfort uvnitř domu.

Špatná práce řemeslníků

Velkou část rekonstrukce realizovali Martin s Karolínou svépomocí. Činnosti, na které si netroufli – například aplikaci omítek a náročnější sádrokartonářské práce – ale svěřili odborníkům. „Překvapilo nás, jak problematická spolupráce s řemeslníky byla. Konkrétně sádrokartonáři dělali vše nadvakrát, protože v první verzi se pokaždé něco pokazilo. Sám jsem jim pak musel vytisknout manuály od Rigipsu s přesnými postupy, aby věděli, jak na to,“ stěžuje si Martin.

Spolehlivost řemeslníků je podle Roberta Hoška ze společnosti Rigips jedním z nejvýznamnějších faktorů každé rekonstrukce. „Je lepší upřednostnit řemeslníky s dobrými referencemi, a to i za cenu toho, že si na ně budeme muset nějakou dobu počkat nebo si trochu připlatit. Existují i specializované weby, kde si můžeme dle regionu vyhledat lidi s dobrými recenzemi.

Rekonstrukce interiéru byla pro Martina a Karolínu zážitkem výrazně náročnějším, než jaký očekávali. Přesto ještě letos plánují začít s další fází. Nejprve se chystají rekonstruovat fasádu a pak se pustí do zkrášlení zahrady. Do budoucna by chtěli také vybudovat další terasu v přízemí.

