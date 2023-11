Zdroj: Marián Gombarček

Mladá rodina žije v Bratislavě v patrovém rodinném domě. Objekt pochází z 50. let minulého století, v průběhu let se však dočkal několika stavebních zásahů. Cílem poslední rekonstrukce, kterou navrhl architekt Marián Gombarček z ateliéru gmb. bylo hlavně uklidit a otevřít přízemí. Povedlo se mu to dokonale, projekt pracovně nazvaný U Zvonice se stal vítězem kategorie Rekonstrukce soutěže Interiér roku 2022.

Postupné nápady

Zpočátku bylo jasné, že rodina touží po změně prostoru, aby každý potomek měl své soukromí. Přáním investorů dále bylo otevřít přízemí a nepřehánět to s materiály. Rovněž chtěli ponechat architekturu domu včetně obloukové přístavby, kde je situovaný vstup. Nicméně když se začalo s rekonstrukcí, kromě úprav rozvodů a nového podlahového topení se měnily i dispozice.

Návštěva Interiér U Zvonice Autor: Marián Gombarček

Provzdušnit přízemí znamenalo zbavit ho zbytečných stavebních nánosů minulosti. Díky tomu se odhalily cihlové stěny a trámové stropy, které majitelé chtěli zachovat. Architekt vzal tyto původní prvky do hry a výsledkem je eklekticky vyladěný interiér umně kombinující staré s novým.

Více vzduchu

Hlavní obytný prostor propojující obývací pokoj, kuchyni a jídelnu krouží kolem centrálního prvku, červeného ocelového schodiště od firmy Kontech, a otevírá se do galerie. Ta je záměrně v bílé barvě, aby už tak dominantní schodiště nenarušilo pocit vzdušnosti.

Návštěva Interiér U Zvonice Autor: Marián Gombarček

Schody částečně navazují na stěnu uprostřed přízemí, která je z jedné strany výrazně zkosená. „Zkosení stěny reaguje na požadavek vizuálního propojení obývacího pokoje a kuchyně, aniž bychom ubírali z prostoru schodiště,“ uvádí Marián Gombarček.

