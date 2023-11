Zdroj: Shutterstock

Plánujete pergolu pro vaše posezení na terase? Ať už je váš dům nový, nebo starší, ať sněží, nebo prší, pergoly jsou flexibilním řešením, jak vytvořit příjemné posezení na vaší terase nebo zahradě. Přečtěte si vše, co potřebujete vědět o jejich instalaci a výhodách.

Na rozdíl od venkovního stínění oken, které je dobré naplánovat už ve fázi projektu stavby, se pergoly běžně montují i kdykoliv později. O pergole začínáte přemýšlet většinou v době, když už je dům hotový, a hledáte cesty, jak si posezení ještě více zpříjemnit. Jedná se o poměrně jednoduchou stavbu, jejíž přínos je pro obyvatele domu ohromný.

Stavba pergoly:

Pergola vs. markýza

Oproti markýzám nabízí pergoly při montáži výhodu v menším nároku na pevnost uchycení. Díky svým stojkám a v některých případech plně samonosné konstrukci nevyvíjejí na dům takový tlak. Toto je zvláště výhodné pro místa, kde by tlak kotvicích prvků markýzy mohl být pro fasádu domu problémem.

Ukotvení pergoly: Co je třeba vědět?

Ať už se rozhodnete pro pergolu, která je částečně kotvena do fasády, nebo zcela samostatnou, je důležité vědět, jak bude pergola ukotvena. Existují dva základní způsoby - montáž do stěny nebo do země, přičemž každý má své specifikace a výzvy.

Může to znít lákavě, pokusit se o montáž pergoly svépomocí, ale důrazně doporučujeme spoléhat se na odborníky. Profesionální montáž je zárukou kvality a bezpečnosti vaší nové pergoly.

Instalace pergoly

Pergoly jsou skvělým doplňkem k jakémukoli domu, ať už je nový, nebo starší. Poskytují stín, estetiku a místo pro relaxaci, a jejich instalace může být mnohem jednodušší, než si myslíte, pokud víte, na co se zaměřit a jaký proces následovat. Jde ale o to, o jaký typ pergoly se jedná: jednoduchou dřevěnou pergolu zvládnete sami, složitou bioklimatickou pergolu raději nechte na odbornících.

Zdroj: finehomebuilding.com, houzz.com