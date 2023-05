Zdroj: Shutterstock

Písek je drahý a navíc je ho nedostatek. Musí se vytěžit, vyprat, nákladně přepravit na stavby, zde se smíchává s vodou a cementem a vzniká z něj beton.

Siswanti Zuraida z fakulty environmentálního inženýrství na japonské univerzitě v Kitakyushu se ale společně se svými kolegy vrhla na možnosti náhrady písku. Napadlo je, že by mohli využít dětské pleny. „Ty se obvykle vyrábějí z dřevité buničiny, bavlny, viskózového hedvábí a plastů, jako je polyester, polyethylen a polypropylen, a ty nejsou v přírodě rozložitelné. Mohly by se využit tedy jinak,“ říká autorka vědecké zprávy.

Připravili tak vzorky betonu a malty kombinací umytého, vysušeného a rozdrceného odpadu z plen na jedno použití s ​​cementem, pískem, štěrkem a vodou. Tyto vzorky byly poté vytvrzeny po dobu 28 dnů. Autoři testovali šest vzorků obsahujících různé podíly plenkového odpadu, aby změřili pevnost výsledného materiálu, a to především na tlak.

Bungalov v pohodě

Výsledky pak vědci přepočítávali na podíl písku, který by mohl být namletými jednorázovými plenkami nahrazen. Autoři zjistili a následně prezentovali v recenzovaném časopisu Nature, že odpad z plen na jedno použití může nahradit až 10 % písku potřebného pro beton používaný k výrobě sloupů a překladů v třípatrovém domě. Tento podíl se zvýšil na 27 % nahrazeného písku potřebného pro betonové sloupy a překlady v jednopodlažním domě. Až 40 % písku potřebného pro maltu v dělicích stěnách lze nahradit jednorázovými plenkami oproti 9 % písku v maltě na podlahy a zahradní dlažbu.

Dohromady lze až 8 % písku ve všech betonových a maltových stavebních materiálech potřebných pro stavbu jednopatrového domu o půdorysu 36 metrů čtverečních nahradit odpadem z plen na jedno použití – což odpovídá 1,7 kubických metrů odpadu.

Autoři poznamenávají, že širší implementace jejich zjištění by vyžadovala zapojení zainteresovaných stran ve vládě a nakládání s odpady do vývoje procesů pro velkoobjemový sběr, dezinfekci a drcení plenkového odpadu. Kromě toho by bylo nutné upravit stavební předpisy, aby bylo možné používat odpad z plen jako stavební materiál.

Náhrad je spousta

Vědci na celém světě hledají náhrady do betonu ve velkém. Dnes je už užívaná náhrada stavebního štěrku do betonu stavebním recyklátem. Jde o kusy betonu a cihel z bouraček, které se přidávají do nízkozatížitelného betonu. Není s ním žádný problém. Podle výzkumníků z českého UCEEB, kde recyklátový beton zkoušejí, je problém ve stavbách s požadovanou vysokou nosností, jako jsou mosty apod. Ale u klasického rodinného domu je to zcela bezpečné.

Podívejte se, jak se využívá recyklát do betonu:

Těch možností je ale mnohem víc. Je tu snaha o přidávání recyklovaných starých pneumatik, mletých konstrukčních kompozitů (jako například vrtulí větrných elektráren), ale jsou i snahy o vkládání elektrárenské strusky a popílku, plastů apod.

Zdroj: Nature.com, Techxplore, National Library of Medicine